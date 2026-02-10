Bajo la lupa clubes Green’s en Coahuila: fiscal advierte ‘línea delgada’ entre lo legal y lo ilícito

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    Bajo la lupa clubes Green’s en Coahuila: fiscal advierte ‘línea delgada’ entre lo legal y lo ilícito
    Catearon locales Green’s en Saltillo y Ramos Arizpe, lugares donde se comercializan productos derivados de la mariguana. FOTO: REDES SOCIALES

Tras el operativo donde se catearon locales donde se ubicaban tiendas Green’s 4:20, clubes para el consumo de mariguana, el fiscal dijo que la investigación continúa

El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, indicó que el cateo a los clubes Green’s es una acción coordinada entre los tres niveles de gobierno.

En entrevista, la Fiscalía General del Estado informó sobre el despliegue de operativos y la apertura de carpetas de investigación contra establecimientos denominados “Green’s”, donde se comercializan productos derivados de la mariguana.

En la región Sureste se cuenta con nueve sucursales, lo que encendió las alarmas sobre la legalidad de sus operaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Investiga Fiscalía General de Coahuila cadena de tiendas de cannabis tras operativos en Saltillo y Ramos Arizpe

A través de denuncias ciudadanas, este viernes se realizó un cateo en dos locales: uno ubicado en Saltillo y otro en Ramos Arizpe.

BAJO LA LUPA

La autoridad estatal advirtió que existe una línea muy delgada entre lo permitido por la Cofepris para fines medicinales y lo que constituye una actividad ilícita. Indicó que durante las revisiones se ha detectado que algunos establecimientos podrían estar utilizando esquemas en los que se presentan como “clubes” para justificar el resguardo de sustancias, por lo que se busca verificar que estas no se utilicen para la venta fuera de la norma.

“Una cosa es la parte médica que todos conocemos y otra cosa es tener un resguardo de alguna sustancia para venta y decir que está en resguardo”, sentenció el fiscal, subrayando que se están revisando minuciosamente los límites de comercialización y el cumplimiento de las normas federales de salud.

$!Federico Fernández anunció la creación de brigadas de seguridad que visitarán sectores prioritarios de Saltillo.
Federico Fernández anunció la creación de brigadas de seguridad que visitarán sectores prioritarios de Saltillo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA

COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y BLINDAJE ESTATAL

Aunque el origen de estos establecimientos y la regulación de las sustancias corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR), el fiscal señaló que el estado de Coahuila ha optado por un esquema de trabajo conjunto.

Explicó que esta estrategia de blindaje busca evitar que el crecimiento desmedido de estos giros ponga en riesgo la tranquilidad de la comunidad.

Asimismo, vinculó estas acciones con una estrategia nacional de seguridad, al mencionar la detención de objetivos nacionales e internacionales y la importancia de mantener filtros que eviten situaciones de riesgo.

El fiscal añadió que esta revisión se dio a partir de denuncias ciudadanas y reconoció que existe un problema de drogas en la entidad, por lo que se iniciará un programa de prevención y detección.

Finalmente, Federico Fernández anunció la creación de brigadas de seguridad que visitarán sectores prioritarios de Saltillo. Entre las colonias que serán intervenidas bajo este esquema de vigilancia y prevención del consumo de drogas se encuentran Mirasierra, Bellavista y Zaragoza.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

