Bañan con limonada a Tony Flores durante recorrido en San Buenaventura (video)

SAN BUENAVENTURA, COAH.- En medio del proceso de campañas políticas para renovar el Congreso del Estado, el candidato a diputado local por el distrito 6, Tony Flores, fue agredido por una mujer mientras realizaba un recorrido por calles del municipio de San Buenaventura. De acuerdo con lo observado durante el recorrido, una mujer, presuntamente militante del PRI, se acercó al político y le arrojó encima una limonada, bañándolo con el líquido frente a simpatizantes y ciudadanos que se encontraban en el lugar. Tras la acción, la mujer ingresó rápidamente a una traila donde se comercializan alimentos.

El incidente ocurrió mientras el candidato saludaba a habitantes y continuaba con sus actividades proselitistas como parte de las campañas electorales que actualmente se desarrollan en Coahuila rumbo a la renovación del Congreso del Estado. Luego de lo sucedido, Tony Flores fijó su postura a través de redes sociales, donde lamentó la agresión y pidió respeto durante el actual proceso electoral.

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“Yo estoy haciendo mi trabajo, caminando, recorriendo las calles y creo que no debe haber agresión hacia ningún candidato”, expresó el aspirante. El hecho generó diversas reacciones entre ciudadanos y usuarios en redes sociales, donde algunos condenaron la agresión y señalaron que las campañas deben desarrollarse en un ambiente de respeto, independientemente de las diferencias partidistas.

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