INE instalará en Coahuila urnas electrónicas en casillas especiales el 7 de junio

La consejera del INE, Carla Humphrey, informó a través de sus redes sociales que el proyecto busca fortalecer y modernizar los mecanismos de votación mediante el uso de herramientas tecnológicas en procesos electorales locales.

El Instituto Nacional Electoral instalará urnas electrónicas en casillas especiales de distintos municipios de Coahuila durante la jornada electoral del próximo 7 de junio, como parte de una prueba piloto vinculante aprobada por el organismo electoral.

De acuerdo con la funcionaria, el Consejo General avaló la utilización de urnas electrónicas en 15 casillas especiales distribuidas en diversas regiones de la entidad, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y desempeño durante los comicios.

Asimismo, explicó que la versión 7.6.0.4 del sistema operativo de las urnas fue validada por el área informática del INE y por la Universidad Autónoma Metropolitana, institución que participó como ente verificador externo para garantizar la confiabilidad y seguridad del mecanismo.

Las casillas especiales equipadas con esta tecnología estarán instaladas en municipios como Ciudad Acuña, Piedras Negras, San Pedro, Cuatro Ciénegas, Sabinas, Parras de la Fuente, Monclova, Saltillo, Torreón y Ramos Arizpe.

La implementación de esta modalidad forma parte de las estrategias impulsadas por el organismo electoral para incorporar innovación tecnológica en los procesos democráticos, optimizar tiempos de votación y fortalecer la experiencia de la ciudadanía en las urnas.