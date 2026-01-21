Basura y objetos domésticos colapsan red de drenaje en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Basura y objetos domésticos colapsan red de drenaje en Ramos Arizpe
    Autoridades municipales recomiendan evitar tirar ropa, toallas sanitarias, pañales, trapos, plásticos o restos de comida al inodoro o coladeras. FOTO: CORTESÍA

Alcalde Tomás Gutiérrez reporta el retiro de carriolas, ropa y desechos de los ductos tras lluvias

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, hizo un llamado urgente a la ciudadanía tras detectar un incremento crítico en el colapso de la red de drenaje local, provocado principalmente por la acumulación desmedida de basura y objetos domésticos de gran tamaño.

“El tema ahorita ya no es el agua ahorita. El tema son los drenajes, pero sí les pedimos una orden y les pedimos una limpieza. Hemos sacado bolsas de basura, bolsas de las negras grandotas llenas que taponean, pantalones, camisas, toallas sanitarias”, denunció el edil.

Gutiérrez Merino reveló que durante las maniobras de limpieza han encontrado objetos inverosímiles obstruyendo las tuberías. “Sacamos una carriola de un drenaje. Todo ese tipo de cosas ayúdenos hombre, ustedes se perjudican limpien ahí no separen la basura en su casa”, exhortó a la población.

La situación ha obligado a las cuadrillas municipales a multiplicar sus esfuerzos de atención diaria. “Teníamos 2 drenajes diarios, ahorita estamos teniendo 15 drenajes diarios. 15 drenajes diarios, entonces todos lo estamos atendiendo”, explicó el munícipe sobre la carga de trabajo actual.

Para hacer frente a esta contingencia, el municipio ha reforzado su capacidad operativa con equipo especializado. “Ya ingresamos un nuevo vactor para que nos ayude. Ya tenemos 3 vactor trabajando”, informó el alcalde, destacando que el volumen de desechos retirados es alarmante.

“Sacamos 2 camiones de basura, 2 camiones, ahí tratamos todo el día de trabajando ahí. Son muchas toneladas, muchas toneladas de basura la que estamos sacando de los drenajes nada más”, puntualizó Gutiérrez Merino.

El Alcalde insistió en que el servicio de recolección de basura funciona con normalidad, por lo que no hay justificación para arrojar desechos a la calle o al inodoro. “No echen la ropa, porque toda la ropa que anda va a caer a las coladeras”, concluyó el edil.

