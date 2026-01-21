Ramos Arizpe fortalece el campo con rehabilitación de tanque de agua en San Juan de Amargos
La acción se realizó en el marco del programa ‘Tú Decides’, que busca fortalecer la participación comunitaria
RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del programa “Tú Decides”, los Gobiernos Estatal y Municipal de Ramos Arizpe entregaron la rehabilitación de un tanque de almacenamiento de agua en el ejido San Juan de Amargos, beneficiando a cerca de 100 habitantes de la comunidad.
Durante la ceremonia, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, para atender de forma directa las necesidades del campo y fortalecer la participación comunitaria. Resaltó que el programa “Tú Decides” se centra en escuchar a las comunidades rurales y respetar su decisión sobre las prioridades de inversión.
“En Ramos Arizpe creemos que nadie conoce mejor sus necesidades que quienes viven aquí. ‘Tú Decides’ es precisamente eso: que los pobladores definan en qué se deben destinar los recursos para mejorar su calidad de vida y fortalecer el desarrollo del campo. Así es que llegan estos beneficios con el apoyo de nuestro amigo el Gobernador Manolo Jiménez Salinas”, expresó el Edil.
La rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua representó una inversión de 165 mil pesos, con el objetivo de garantizar un servicio básico y fortalecer la infraestructura hidráulica del ejido. La obra permitirá mejorar la calidad de vida de las familias al asegurar el suministro de agua en condiciones adecuadas.
Por su parte, Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, subrayó la importancia de mantener una política cercana al campo, trabajando de la mano con los ejidos para atender necesidades reales y prioritarias de las comunidades rurales.
En el evento también estuvieron presentes Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y Everardo Durán Flores, coordinador regional de la estrategia Mejora Coahuila, quienes destacaron la coordinación constante entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado como un factor clave para ampliar el alcance de los programas sociales y maximizar su impacto en las comunidades rurales.
Con acciones como la rehabilitación de este tanque de agua, Ramos Arizpe reafirma su compromiso con el desarrollo del campo, la participación comunitaria y la mejora de los servicios básicos en los ejidos del municipio, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y con beneficio directo para la población.