Ramos Arizpe fortalece el campo con rehabilitación de tanque de agua en San Juan de Amargos

Coahuila
/ 21 enero 2026
    La rehabilitación del tanque representó una inversión de 165 mil pesos, beneficiando a cerca de 100 habitantes del ejido. FOTO: CORTESÍA

La acción se realizó en el marco del programa ‘Tú Decides’, que busca fortalecer la participación comunitaria

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del programa “Tú Decides”, los Gobiernos Estatal y Municipal de Ramos Arizpe entregaron la rehabilitación de un tanque de almacenamiento de agua en el ejido San Juan de Amargos, beneficiando a cerca de 100 habitantes de la comunidad.

Durante la ceremonia, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, para atender de forma directa las necesidades del campo y fortalecer la participación comunitaria. Resaltó que el programa “Tú Decides” se centra en escuchar a las comunidades rurales y respetar su decisión sobre las prioridades de inversión.

“En Ramos Arizpe creemos que nadie conoce mejor sus necesidades que quienes viven aquí. ‘Tú Decides’ es precisamente eso: que los pobladores definan en qué se deben destinar los recursos para mejorar su calidad de vida y fortalecer el desarrollo del campo. Así es que llegan estos beneficios con el apoyo de nuestro amigo el Gobernador Manolo Jiménez Salinas”, expresó el Edil.

$!La obra fortalece la infraestructura hidráulica y asegura un suministro de agua adecuado para la comunidad.
La obra fortalece la infraestructura hidráulica y asegura un suministro de agua adecuado para la comunidad. FOTO: CORTESÍA

La rehabilitación del tanque de almacenamiento de agua representó una inversión de 165 mil pesos, con el objetivo de garantizar un servicio básico y fortalecer la infraestructura hidráulica del ejido. La obra permitirá mejorar la calidad de vida de las familias al asegurar el suministro de agua en condiciones adecuadas.

Por su parte, Marybell Georgina Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, subrayó la importancia de mantener una política cercana al campo, trabajando de la mano con los ejidos para atender necesidades reales y prioritarias de las comunidades rurales.

En el evento también estuvieron presentes Pedro Aguirre Figueroa, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y Everardo Durán Flores, coordinador regional de la estrategia Mejora Coahuila, quienes destacaron la coordinación constante entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado como un factor clave para ampliar el alcance de los programas sociales y maximizar su impacto en las comunidades rurales.

Con acciones como la rehabilitación de este tanque de agua, Ramos Arizpe reafirma su compromiso con el desarrollo del campo, la participación comunitaria y la mejora de los servicios básicos en los ejidos del municipio, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente y con beneficio directo para la población.

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

