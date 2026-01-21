Ramos Arizpe fortalece el campo con rehabilitación de tanque de agua en San Juan de Amargos

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del programa “Tú Decides”, los Gobiernos Estatal y Municipal de Ramos Arizpe entregaron la rehabilitación de un tanque de almacenamiento de agua en el ejido San Juan de Amargos, beneficiando a cerca de 100 habitantes de la comunidad.

Durante la ceremonia, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, para atender de forma directa las necesidades del campo y fortalecer la participación comunitaria. Resaltó que el programa “Tú Decides” se centra en escuchar a las comunidades rurales y respetar su decisión sobre las prioridades de inversión.

“En Ramos Arizpe creemos que nadie conoce mejor sus necesidades que quienes viven aquí. ‘Tú Decides’ es precisamente eso: que los pobladores definan en qué se deben destinar los recursos para mejorar su calidad de vida y fortalecer el desarrollo del campo. Así es que llegan estos beneficios con el apoyo de nuestro amigo el Gobernador Manolo Jiménez Salinas”, expresó el Edil.