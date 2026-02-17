Bautizo en la Alameda de Ramos Arizpe desata investigación por uso indebido de espacio público
El Ayuntamiento de Ramos Arizpe investiga un bautizo realizado sin permiso en el lago de la Alameda y advierte posibles sanciones conforme al reglamento municipal
El Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició una investigación tras la difusión en redes sociales de un video donde se observa a una persona siendo bautizada en el espejo de agua de la Alameda. Alejandro González, secretario del Ayuntamiento, confirmó que no existió ninguna solicitud previa ni autorización oficial para realizar este acto religioso en el espacio público.
“En ningún momento se recibió una solicitud, algún permiso especial para hacer uso de este espacio público y mucho menos de esta manera”, señaló el funcionario municipal. González enfatizó que el uso del mobiliario urbano debe seguir una tramitología específica para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos.
El secretario advirtió que introducirse al lago representa un peligro para la salud pública debido al tratamiento químico del recurso. “Ese espacio es agua que contiene algún proceso ya para ser tratada, entonces también el llamado al cuidado a la hora de introducirse”, explicó sobre los riesgos de contacto físico con el agua.
Ante la falta de permisos, las autoridades locales buscarán establecer comunicación con la congregación responsable de este acto para aplicar las medidas correspondientes. González subrayó que el desconocimiento de las normas no exime de responsabilidad a los grupos ciudadanos, especialmente en sitios emblemáticos.
“Estaremos pendientes de recibir la información correspondiente para también entablar comunicación con la congregación que realizó este evento para llamar la atención en el caso debido”, detalló el secretario. La administración municipal revisará los protocolos de vigilancia para evitar que estas acciones se repitan en el sitio.
Respecto a las consecuencias legales, el funcionario indicó que se actuará bajo los reglamentos locales vigentes por el uso inapropiado de la infraestructura. “Estaremos atendiendo a lo que es el bando de policía y de buen gobierno en el uso de espacios públicos”, concluyó Alejandro González sobre la determinación de posibles sanciones.