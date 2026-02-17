Bautizo en la Alameda de Ramos Arizpe desata investigación por uso indebido de espacio público

Coahuila
/ 17 febrero 2026
    Bautizo en la Alameda de Ramos Arizpe desata investigación por uso indebido de espacio público
    El bautizo fue realizado en el espejo de agua de la Alameda sin autorización del Ayuntamiento. TOMADA DEL VIDEO

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe investiga un bautizo realizado sin permiso en el lago de la Alameda y advierte posibles sanciones conforme al reglamento municipal

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició una investigación tras la difusión en redes sociales de un video donde se observa a una persona siendo bautizada en el espejo de agua de la Alameda. Alejandro González, secretario del Ayuntamiento, confirmó que no existió ninguna solicitud previa ni autorización oficial para realizar este acto religioso en el espacio público.

“En ningún momento se recibió una solicitud, algún permiso especial para hacer uso de este espacio público y mucho menos de esta manera”, señaló el funcionario municipal. González enfatizó que el uso del mobiliario urbano debe seguir una tramitología específica para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos.

TE PUEDE INTERESAR: Fenómeno 'Therian' llega a Coahuila; jóvenes se organizan en Torreón

El secretario advirtió que introducirse al lago representa un peligro para la salud pública debido al tratamiento químico del recurso. “Ese espacio es agua que contiene algún proceso ya para ser tratada, entonces también el llamado al cuidado a la hora de introducirse”, explicó sobre los riesgos de contacto físico con el agua.

Ante la falta de permisos, las autoridades locales buscarán establecer comunicación con la congregación responsable de este acto para aplicar las medidas correspondientes. González subrayó que el desconocimiento de las normas no exime de responsabilidad a los grupos ciudadanos, especialmente en sitios emblemáticos.

“Estaremos pendientes de recibir la información correspondiente para también entablar comunicación con la congregación que realizó este evento para llamar la atención en el caso debido”, detalló el secretario. La administración municipal revisará los protocolos de vigilancia para evitar que estas acciones se repitan en el sitio.

Respecto a las consecuencias legales, el funcionario indicó que se actuará bajo los reglamentos locales vigentes por el uso inapropiado de la infraestructura. “Estaremos atendiendo a lo que es el bando de policía y de buen gobierno en el uso de espacios públicos”, concluyó Alejandro González sobre la determinación de posibles sanciones.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

