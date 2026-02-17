Bautizo en la Alameda de Ramos Arizpe desata investigación por uso indebido de espacio público

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe inició una investigación tras la difusión en redes sociales de un video donde se observa a una persona siendo bautizada en el espejo de agua de la Alameda. Alejandro González, secretario del Ayuntamiento, confirmó que no existió ninguna solicitud previa ni autorización oficial para realizar este acto religioso en el espacio público. “En ningún momento se recibió una solicitud, algún permiso especial para hacer uso de este espacio público y mucho menos de esta manera”, señaló el funcionario municipal. González enfatizó que el uso del mobiliario urbano debe seguir una tramitología específica para garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos. TE PUEDE INTERESAR: Fenómeno ‘Therian’ llega a Coahuila; jóvenes se organizan en Torreón

El secretario advirtió que introducirse al lago representa un peligro para la salud pública debido al tratamiento químico del recurso. “Ese espacio es agua que contiene algún proceso ya para ser tratada, entonces también el llamado al cuidado a la hora de introducirse”, explicó sobre los riesgos de contacto físico con el agua.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5