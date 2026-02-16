Fenómeno ‘Therian’ llega a Coahuila; jóvenes se organizan en Torreón

El fenómeno Therian ya cruzó fronteras y comenzó a hacerse visible en México. En Torreón, un grupo de jóvenes organiza una reunión en la explanada de la Plaza Mayor, sumándose a una tendencia internacional que ha generado curiosidad, apoyo, críticas y también preocupación. PERO ¿QUÉ SIGNIFICA SER ‘THERIAN’? El término proviene de therianthropy, palabra de origen griego que combina “bestia” y “ser humano”. En su versión contemporánea, la theriantropía describe a personas que aseguran identificarse, a nivel interno, como animales no humanos. TE PUEDE INTERESAR: Policía Ambiental de Saltillo recibe capacitación en manejo de vida silvestre A diferencia de un simple disfraz o juego simbólico, quienes se reconocen como therians afirman que su identidad profunda corresponde a un animal específico —al que llaman “theriotype”—, aunque biológicamente sean humanos. Algunos sostienen que en “vidas pasadas” fueron animales; otros hablan de una conexión espiritual intensa o de un “cableado mental” distinto. En reuniones y encuentros suelen portar máscaras, colas peludas, maquillaje y accesorios que refuerzan esa identidad. También relatan experimentar “shifts” o cambios, momentos en los que dicen sentir impulsos o sensaciones asociadas a su animal: desde el deseo de aullar hasta la percepción de una cola inexistente.

PREOCUPACIÓN DESDE LA SALUD MENTAL El crecimiento del fenómeno —principalmente entre adolescentes y jóvenes— ha encendido alertas entre especialistas en salud mental. Psicólogos señalan que el problema no radica en la creatividad o en la exploración simbólica, sino cuando la identidad animal sustituye la identidad humana y afecta la vida cotidiana. Cuando una persona afirma de manera rígida que no es humana o que vive “en el cuerpo equivocado” siendo un animal, puede tratarse de un conflicto psicológico que amerita evaluación profesional. Entre los factores que podrían influir están crisis de identidad, baja autoestima, necesidad extrema de pertenencia, aislamiento social o fuerte influencia de comunidades digitales. Los expertos subrayan que el enfoque no debe ser la burla o el ataque, sino la observación de posibles afectaciones en el desempeño académico, social o emocional. Si la identidad animal se convierte en el eje total de la vida de un joven y hay deterioro funcional, la intervención especializada es recomendable. FURRIES NO SON LO MISMO QUE THERIANS El debate se ha intensificado debido a la frecuente confusión con la comunidad furry. El furry fandom es un movimiento creativo centrado en animales antropomórficos —con rasgos humanos— y funciona como un hobby. Sus integrantes crean personajes (fursonas), dibujan, escriben historias o utilizan trajes llamados fursuits. En este caso, la identidad humana no está en cuestión: el personaje es una forma de expresión artística, similar al cosplay. La diferencia central radica en que el furry es una actividad recreativa y consciente, mientras que la theriantropía es descrita por sus integrantes como una identidad involuntaria y profunda. TE PUEDE INTERESAR: Clínica Saltillo (ahora Waldos): el antiguo hospital que guarda memorias... y misterios FENÓMENO SE VUELVE TENDENCIA COMERCIAL Mientras tanto, en ciudades como Saltillo el fenómeno también comienza a verse como tendencia. Algunos restaurantes han lanzado promociones dirigidas a quienes acudan con máscaras de perro, y negocios turísticos en la Sierra de Arteaga se anuncian como “Therian Friendly”.