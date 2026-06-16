Beatriz Fraustro llama a municipios de Coahuila a reforzar prevención para evitar que menores conduzcan vehículos

Ante ello, la diputada Beatriz Fraustro hizo un llamado a los 38 ayuntamientos del estado para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y concientización orientadas a evitar que menores de edad conduzcan automóviles en calles, caminos rurales y carreteras.

A pesar de que desde hace más de 10 años la legislación de Coahuila fue modificada para prohibir que menores de edad conduzcan vehículos automotores, esta práctica sigue siendo un problema en diversas comunidades del estado.

La legisladora señaló que en diversas comunidades es común observar a niñas, niños y adolescentes conduciendo automóviles, motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos, práctica que incrementa el riesgo de accidentes con consecuencias graves o irreversibles.

Fraustro subrayó que los siniestros viales representan una de las principales causas de muerte entre menores de edad a nivel nacional, lo que convierte esta problemática en un tema de salud pública y seguridad que requiere la participación coordinada de autoridades y familias.

De acuerdo con hechos recientes documentados por VANGUARDIA, el pasado 14 de junio un joven de 16 años resultó lesionado tras sufrir un accidente cuando viajaba en motocicleta sobre calles de la colonia Colinas de San Francisco, en Saltillo. El menor conducía presuntamente a exceso de velocidad y resultó con una fractura.

Un día antes, otro hecho similar se registró sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del acceso a la carretera a Los Pinos, donde un joven de 17 años identificado como Ángel y su acompañante resultaron con lesiones de gravedad luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra una barda.

La legisladora recordó que desde 2015 en Coahuila se estableció que las licencias de conducir sólo pueden expedirse a personas mayores de 18 años, disposición que se mantiene vigente en la actual legislación en materia de transporte y movilidad. Además, el Código Penal contempla sanciones para quienes faciliten vehículos a menores de edad cuando estos ocasionen daños, lesiones o la muerte.

Sin embargo, pese a la existencia de este marco legal, su aplicación resulta insuficiente si no va acompañada de una cultura de cumplimiento y corresponsabilidad social.

En ese contexto, consideró que los ayuntamientos tienen facultades para reforzar la vigilancia y desarrollar campañas de concientización y prevención en sus comunidades. Añadió que la participación de madres, padres y tutores es clave para evitar que menores se expongan a situaciones de riesgo en la vía pública.