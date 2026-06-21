Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad

En el marco del Día del Padre, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió sobre la necesidad de fortalecer las licencias de paternidad en México, al considerar que el esquema actual contribuye a mantener desigualdades en la distribución de las tareas de cuidado entre hombres y mujeres. Actualmente, la Ley Federal del Trabajo otorga únicamente cinco días de permiso con goce de sueldo a los trabajadores del sector privado por el nacimiento o adopción de un hijo, mientras que la licencia de maternidad contempla 12 semanas. Para el organismo, esta diferencia limita la participación de los padres en las primeras etapas de crianza y mantiene una carga desproporcionada de cuidados sobre las mujeres.

El IMCO señala que, aunque el derecho existe desde 2012, su duración es reducida frente a los estándares internacionales y frente a las necesidades de las familias. Además, destaca que la mayoría de los trabajadores mexicanos continúan sujetos a este esquema, aun cuando diversos estados han ampliado los permisos para sus empleados públicos. En Coahuila, por ejemplo, los trabajadores al servicio del Estado pueden acceder a licencias de entre seis y 20 días, mientras que en Nuevo León los permisos alcanzan hasta 40 días. Sin embargo, estas disposiciones no son vinculantes para el sector privado, donde se concentra la mayor parte de la fuerza laboral.

👨‍👧‍👦🧒Rumbo al #DíaDelPadre analizamos los permisos de paternidad en 🇲🇽. Más de 509 mil trabajadores formales podrían ejercer este derecho.

Diseñamos 3 escenarios para promover mayor corresponsabilidad en los cuidados:

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La discusión no es nueva en el ámbito legislativo. Desde noviembre de 2024 permanece pendiente en el Congreso de Coahuila una iniciativa presentada por el diputado Antonio Attolini Murra para promover una reforma federal en materia de licencias de paternidad. La propuesta no modifica directamente la legislación local, sino que su objetivo es que el Congreso de Coahuila ejerza la facultad que le otorga el artículo 71, fracción III, de la Constitución federal para presentar ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a leyes federales.

Para ello, la propuesta debe ser aprobada primero por el pleno del Congreso local. Una vez avalada, la Mesa Directiva puede remitirla a la Cámara de Diputados o al Senado para su análisis y eventual discusión. La iniciativa propone reformar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para ampliar los periodos de cuidado derivados del nacimiento o adopción de hijas e hijos. Entre los cambios planteados se encuentra extender a 12 semanas la licencia de paternidad para trabajadores del sector privado y establecer un periodo de tres meses de descanso para las personas trabajadoras del sector público federal, con la posibilidad de distribuir ese tiempo antes o después del nacimiento o adopción, conforme al interés superior de la niñez.

En su exposición de motivos, el legislador argumenta que los cinco días actualmente vigentes son insuficientes para garantizar una participación activa de los padres en el cuidado de los hijos recién nacidos o adoptados y que la medida contribuiría a reducir brechas de género en el ámbito familiar y laboral.

Por su parte, el IMCO ha planteado distintas alternativas para avanzar en la materia. Entre ellas se encuentra ampliar gradualmente los permisos de paternidad, pero modificar su esquema de financiamiento para que deje de recaer exclusivamente en los empleadores y sea cubierto mediante un modelo tripartita integrado por aportaciones del sector privado, las personas trabajadoras y la seguridad social; y, a largo plazo, evolucionar hacia un modelo de licencia parental compartida que permita distribuir de manera más equitativa las responsabilidades de cuidado dentro de los hogares. Mientras estas propuestas continúan en discusión, México mantiene una de las licencias de paternidad más limitadas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un escenario que especialistas consideran cada vez más distante de las necesidades actuales de las familias.

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