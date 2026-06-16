Por segundo día consecutivo, lluvias dejan sin agua a 30 colonias de Monclova y Frontera

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    Por segundo día consecutivo, lluvias dejan sin agua a 30 colonias de Monclova y Frontera
    Personal de SIMAS Monclova-Frontera realizó trabajos de reparación en la zona Pozuelos-Viborillas, donde las precipitaciones y el difícil acceso complicaron las labores para restablecer el servicio. LIDIET MEXICANO

Simas informó que el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual durante las próximas horas, por lo que algunas colonias podrían continuar registrando baja presión

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas volvieron a impactar la infraestructura hidráulica de la Región Centro, dejando sin suministro de agua potable a 30 colonias de Monclova y Frontera por segundo día consecutivo.

De acuerdo con SIMAS Monclova-Frontera, los pozos de captación ubicados en la zona Pozuelos-Viborillas resultaron nuevamente afectados por las precipitaciones, lo que provocó interrupciones en el servicio y baja presión en diversos sectores de ambos municipios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/corporaciones-estatales-refuerzan-apoyo-a-poblacion-afectada-por-lluvias-en-coahuila-BG21412650
$!Aunque los trabajos correctivos ya concluyeron, el organismo operador informó que la recuperación del servicio será paulatina, conforme los niveles del sistema vuelvan a la normalidad.
Aunque los trabajos correctivos ya concluyeron, el organismo operador informó que la recuperación del servicio será paulatina, conforme los niveles del sistema vuelvan a la normalidad. CORTESÍA

Las condiciones climatológicas y el difícil acceso a la zona complicaron las labores de reparación que realizaron las cuadrillas desde la noche anterior.

Sin embargo, el organismo informó que los trabajos ya fueron concluidos y que el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual.

Entre las colonias afectadas se encuentran 14 de Frontera y 16 de Monclova, sumando un total de 30 sectores perjudicados por esta nueva contingencia derivada de las lluvias.

En Frontera, las colonias que presentan afectaciones son: Industrial, Regidores, Las Aves, Ejido 8 de Enero, Hermosa Provincia, Esteban Martínez, Diana Laura, Privada San Miguel, San Cristóbal, Elsa Hernández, Colosio, Guadalupe Borja, Occidental y Occidental Carranza.

$!Un total de 30 colonias resultaron afectadas por la baja presión y la suspensión temporal del suministro, situación que obligó a las autoridades a implementar acciones para recuperar la operación del sistema hidráulico.
Un total de 30 colonias resultaron afectadas por la baja presión y la suspensión temporal del suministro, situación que obligó a las autoridades a implementar acciones para recuperar la operación del sistema hidráulico. CORTESÍA

Mientras tanto, en Monclova se reportaron problemas en las colonias Tecnológico, 10 de Mayo, Los Bosques, San Francisco, Regina, Chamizal, Los Pinos, Guadalupe Norte, Chapultepec, Los Reyes, Los Cedros, Petrolera, El Pueblo, El Pantano, Ciudad Deportiva y San Salvador.

SIMAS señaló que durante las próximas horas mejorará paulatinamente la presión en la red, conforme el sistema recupere sus niveles normales de operación, por lo que pidió comprensión y paciencia a los usuarios.

Esta es la segunda ocasión consecutiva en que las lluvias afectan el funcionamiento de los pozos de captación, provocando problemas en el abastecimiento de agua para miles de familias de Monclova y Frontera.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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