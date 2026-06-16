Por segundo día consecutivo, lluvias dejan sin agua a 30 colonias de Monclova y Frontera

MONCLOVA, COAH.- Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas volvieron a impactar la infraestructura hidráulica de la Región Centro, dejando sin suministro de agua potable a 30 colonias de Monclova y Frontera por segundo día consecutivo. De acuerdo con SIMAS Monclova-Frontera, los pozos de captación ubicados en la zona Pozuelos-Viborillas resultaron nuevamente afectados por las precipitaciones, lo que provocó interrupciones en el servicio y baja presión en diversos sectores de ambos municipios.

Las condiciones climatológicas y el difícil acceso a la zona complicaron las labores de reparación que realizaron las cuadrillas desde la noche anterior. Sin embargo, el organismo informó que los trabajos ya fueron concluidos y que el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual. Entre las colonias afectadas se encuentran 14 de Frontera y 16 de Monclova, sumando un total de 30 sectores perjudicados por esta nueva contingencia derivada de las lluvias. En Frontera, las colonias que presentan afectaciones son: Industrial, Regidores, Las Aves, Ejido 8 de Enero, Hermosa Provincia, Esteban Martínez, Diana Laura, Privada San Miguel, San Cristóbal, Elsa Hernández, Colosio, Guadalupe Borja, Occidental y Occidental Carranza.

Mientras tanto, en Monclova se reportaron problemas en las colonias Tecnológico, 10 de Mayo, Los Bosques, San Francisco, Regina, Chamizal, Los Pinos, Guadalupe Norte, Chapultepec, Los Reyes, Los Cedros, Petrolera, El Pueblo, El Pantano, Ciudad Deportiva y San Salvador. SIMAS señaló que durante las próximas horas mejorará paulatinamente la presión en la red, conforme el sistema recupere sus niveles normales de operación, por lo que pidió comprensión y paciencia a los usuarios. Esta es la segunda ocasión consecutiva en que las lluvias afectan el funcionamiento de los pozos de captación, provocando problemas en el abastecimiento de agua para miles de familias de Monclova y Frontera.

Publicidad

Temas

Agua colonias Tormentas

Localizaciones

Monclova Frontera

