Bely y Beto y Alicia Villarreal encabezarán festejos del Día del Niño y de la Madre en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 2 marzo 2026
    Bely y Beto y Alicia Villarreal encabezarán festejos del Día del Niño y de la Madre en Ramos Arizpe

La Alameda y la Plaza Principal serán las sedes de los magnos eventos gratuitos para las familias ramosarizpenses

Para celebrar las festividades de mayo, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó una cartelera de espectáculos de primer nivel que incluye la presentación de Bely y Beto para los niños y Alicia Villarreal para las madres.

El festejo infantil se realizará el viernes 1 de mayo en la Alameda de Ramos Arizpe. “Vienen Bely y Beto otra vez tras el éxito que se tuvo. Estamos invitando a todos para que se inscriban; va a haber juguetes y bicicletas para esos pequeños”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: En 2026, aumentan 60% atenciones en hospitales por violencia intrafamiliar

El munícipe destacó que la intención es fomentar la convivencia familiar en espacios públicos seguros. Para asegurar la participación, se realizarán dinámicas previas a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento para la entrega de premios.

Por otro lado, la celebración para las madres de familia tendrá lugar el 10 de mayo en la Plaza Principal. “Viene nuestra amiga Alicia Villarreal a festejar con todas las mamás; viene con su orquesta, con su mariachi y todo su elenco para deleitarlas”, anunció Gutiérrez.

Gutiérrez Merino puntualizó que estos eventos son parte del compromiso de su administración por retribuir la confianza ciudadana. “Nos da la satisfacción de que los ciudadanos confían en nosotros por cómo ejercemos sus recursos directamente en las colonias”, afirmó.

El alcalde aseguró que para ambas fechas se desplegará un operativo de seguridad especial. Se busca garantizar que las familias de Ramos Arizpe, así como los visitantes de Saltillo y otros municipios, puedan disfrutar de los espectáculos en paz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Día De Las Madres
Día Del Niño
Celebraciones

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La postura de Sheinbaum

La postura de Sheinbaum
true

Estafa mujer ramosarizpense a 18 saltillenses con relojes falsos
Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma

Vivir en alerta, cuando el trabajo enferma
Punto de la orilla donde civiles intentaron maniobras de reanimación cardiopulmonar tras extraer el cuerpo del fondo.

Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga
El sondeo indica que el 82 por ciento de los encuestados calificó como “bien” o “muy bien” el operativo implementado para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho.

Repunta aprobación de Sheinbaum tras operativo contra ‘El Mencho’
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
true

México combate al narcotráfico en una cuerda floja de terror
Con los cepillos de dientes, por ejemplo, puedes optar por mangos de bambú, que pueden reducir los residuos plásticos

¿Debo preocuparme por el plástico de mi cepillo y mi hilo dental?