Bely y Beto y Alicia Villarreal encabezarán festejos del Día del Niño y de la Madre en Ramos Arizpe

Para celebrar las festividades de mayo, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó una cartelera de espectáculos de primer nivel que incluye la presentación de Bely y Beto para los niños y Alicia Villarreal para las madres.

El festejo infantil se realizará el viernes 1 de mayo en la Alameda de Ramos Arizpe. “Vienen Bely y Beto otra vez tras el éxito que se tuvo. Estamos invitando a todos para que se inscriban; va a haber juguetes y bicicletas para esos pequeños”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: En 2026, aumentan 60% atenciones en hospitales por violencia intrafamiliar

El munícipe destacó que la intención es fomentar la convivencia familiar en espacios públicos seguros. Para asegurar la participación, se realizarán dinámicas previas a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento para la entrega de premios.

Por otro lado, la celebración para las madres de familia tendrá lugar el 10 de mayo en la Plaza Principal. “Viene nuestra amiga Alicia Villarreal a festejar con todas las mamás; viene con su orquesta, con su mariachi y todo su elenco para deleitarlas”, anunció Gutiérrez.

Gutiérrez Merino puntualizó que estos eventos son parte del compromiso de su administración por retribuir la confianza ciudadana. “Nos da la satisfacción de que los ciudadanos confían en nosotros por cómo ejercemos sus recursos directamente en las colonias”, afirmó.

El alcalde aseguró que para ambas fechas se desplegará un operativo de seguridad especial. Se busca garantizar que las familias de Ramos Arizpe, así como los visitantes de Saltillo y otros municipios, puedan disfrutar de los espectáculos en paz.