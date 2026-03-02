Coahuila: En 2026, aumentan 60% atenciones en hospitales por violencia intrafamiliar
Secretaría de Salud reporta que 48 personas, de las cuales 46 son mujeres, han sido víctimas de lesiones en su propio hogar
A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, las cifras de salud pública en Coahuila revelan una tendencia al alza en la violencia en los hogares. Durante los primeros dos meses de 2026, el número de personas que requirieron atención médica en clínicas y hospitales tras sufrir agresiones intrafamiliares registró un incremento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, al corte del 26 de febrero de 2026 se han registrado 48 casos atendidos en centros de salud del estado.
Esta cifra representa un promedio de ocho casos por semana, lo que supera los registros de 2025, cuando en el mismo corte se contabilizaban 30 casos en total, con un promedio de cinco atenciones semanales.
El aumento en las agresiones que derivan en atención hospitalaria refleja que la violencia en el entorno familiar persiste e incluso se ha intensificado al inicio de este año.
MUJERES, LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS
El reporte de la Secretaría de Salud federal desglosa las cifras por sexo, lo que subraya una disparidad crítica: de los 48 casos atendidos en lo que va de 2026, 46 corresponden a mujeres y solo dos a hombres.
Esta tendencia también se observó en 2025, cuando de las 30 atenciones registradas, 26 fueron para mujeres y cuatro para hombres, lo que posiciona a la población femenina como la más vulnerable ante este tipo de agresiones dentro de los hogares.
CONTRASTE CON OTROS DELITOS
Este repunte en la atención hospitalaria ocurre en un contexto en el que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a Coahuila en una posición destacada en las cifras relacionadas con violencia contra las mujeres.
Mientras el estado reporta una disminución en los casos de feminicidio —al pasar de más de 18 en 2024 a nueve en 2025—, la violencia familiar no muestra la misma tendencia a la baja.
En 2025, la entidad cerró con un total de 14 mil 664 casos reportados de violencia familiar, cifra que posicionó a Coahuila con la segunda tasa más alta a nivel nacional en relación con su población.
Los datos preliminares de 2026 sugieren que la problemática continúa escalando y sigue afectando la integridad física de las víctimas.