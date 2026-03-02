Coahuila: En 2026, aumentan 60% atenciones en hospitales por violencia intrafamiliar

A menos de una semana de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, las cifras de salud pública en Coahuila revelan una tendencia al alza en la violencia en los hogares. Durante los primeros dos meses de 2026, el número de personas que requirieron atención médica en clínicas y hospitales tras sufrir agresiones intrafamiliares registró un incremento significativo en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal, al corte del 26 de febrero de 2026 se han registrado 48 casos atendidos en centros de salud del estado.

Esta cifra representa un promedio de ocho casos por semana, lo que supera los registros de 2025, cuando en el mismo corte se contabilizaban 30 casos en total, con un promedio de cinco atenciones semanales.

El aumento en las agresiones que derivan en atención hospitalaria refleja que la violencia en el entorno familiar persiste e incluso se ha intensificado al inicio de este año.

MUJERES, LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS

El reporte de la Secretaría de Salud federal desglosa las cifras por sexo, lo que subraya una disparidad crítica: de los 48 casos atendidos en lo que va de 2026, 46 corresponden a mujeres y solo dos a hombres.