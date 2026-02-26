Blindan límites de Arteaga con videovigilancia de última generación y operativos conjuntos

Con el objetivo de mantener la paz en el municipio, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, destacó el fortalecimiento de la vigilancia en los límites territoriales mediante el uso de tecnología y la coordinación institucional.

La estrategia de seguridad incluye un monitoreo permanente en las brechas y caminos que conectan con el estado de Nuevo León, en respuesta a la situación de violencia que se ha registrado en diversas zonas del país.

“Mantenemos una vigilancia constante de los límites de nuestro municipio en coordinación con el estado y con Defensa. Existe una muy buena relación y constantemente estamos vigilando”, afirmó la funcionaria municipal.

Sánchez Flores informó que la capacidad operativa se ha visto potenciada por la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia conectadas al C2, las cuales cuentan con tecnología de punta para el rastreo de vehículos.

“Se implementaron a través del C2 nuevas cámaras con tecnología de punta, que nos permiten mantener vigilado y verificar quién entra y quién sale de nuestro municipio”, explicó la alcaldesa sobre estas herramientas de control.

Este despliegue tecnológico se suma a la presencia física de corporaciones federales y estatales. Según la edil, hasta el momento no se han registrado incidentes de inseguridad en las zonas limítrofes, reportando un saldo blanco.

“Afortunadamente no, todo está tranquilo”, aseguró la alcaldesa al ser cuestionada sobre posibles incursiones delictivas o incidentes recientes que pudieran poner en riesgo a los habitantes o turistas que transitan por la zona.

Finalmente, adelantó que el próximo Consejo de Protección Civil integrará a 250 elementos de la Fiscalía, Guardia Nacional y Seguridad Pública para reforzar los operativos de vigilancia en toda la región de la Sierra de Arteaga.