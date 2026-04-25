Bomberos Frontera llega a su 25 aniversario de salvar vidas

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Coahuila
/ 25 abril 2026
    Bomberos Frontera llega a su 25 aniversario de salvar vidas
    La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reconoció la labor de los elementos activos y retirados por su entrega en la protección de las familias fronterenses. LIDIET MEXICANO

El Departamento de Bomberos de Frontera se ha consolidado como una de las corporaciones de auxilio más importantes de la región, con alrededor de 75 mil atenciones brindadas a la ciudadanía

FRONTERA, COAH.- Hay instituciones que con el tiempo dejan de ser solo una dependencia para convertirse en sinónimo de auxilio, confianza y respaldo ciudadano. Así ha ocurrido con el Departamento de Bomberos de Frontera, que este 25 de abril celebró 25 años de labor permanente al servicio de la población.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó la ceremonia conmemorativa en honor a la corporación, donde reconoció el trabajo de quienes integran y han integrado este cuerpo de emergencia, subrayando que su entrega ha sido fundamental para proteger a miles de familias fronterenses a lo largo de un cuarto de siglo.

$!El Departamento de Bomberos de Frontera celebró 25 años de servicio ininterrumpido como una de las principales corporaciones de auxilio del municipio.
El Departamento de Bomberos de Frontera celebró 25 años de servicio ininterrumpido como una de las principales corporaciones de auxilio del municipio. LIDIET MEXICANO

La edil destacó que detrás de cada salida, incendio controlado, rescate o auxilio médico existe una historia de valor, disciplina y sacrificio, cualidades que han permitido consolidar a Bomberos Frontera como una institución indispensable en la vida diaria del municipio.

Fue el 26 de abril de 2001 cuando quedó formalmente constituido el cuerpo de bomberos durante la administración del doctor Esteban Martínez, luego de diversos esfuerzos previos encabezados por Leopoldo Galván Olvera, quien asumió además la primera comandancia de la corporación.

En sus inicios, el departamento operaba en un espacio modesto ubicado detrás de la Presidencia Municipal y contaba con apenas 28 elementos; sin embargo, las carencias materiales nunca frenaron la disposición de un grupo que desde entonces respondió a cada emergencia con vocación y compromiso.

Actualmente, bajo la dirección del comandante Oziel Flores Puente, la corporación suma una trayectoria que impone respeto: se calcula que en estos 25 años han brindado cerca de 75 mil servicios entre incendios, rescates, atención a lesionados, quemaduras y diversos llamados de auxilio.

$!Actualmente la corporación, encabezada por Oziel Flores Puente, es considerada un referente regional por su capacidad de respuesta y vocación de servicio.
Actualmente la corporación, encabezada por Oziel Flores Puente, es considerada un referente regional por su capacidad de respuesta y vocación de servicio. LIDIET MEXICANO

Las autoridades recordaron además que el crecimiento de Bomberos Frontera ha sido posible gracias a la suma de esfuerzos de segundos comandantes, responsables de turno y decenas de elementos provenientes de instituciones hermanas como Bomberos Monclova, Cruz Roja y agrupaciones de rescate.

Durante el evento, Sara Irma Pérez Cantú reiteró que el Gobierno Municipal mantendrá el respaldo a esta institución, al considerar que su historia está escrita con jornadas de riesgo, guardias interminables y decisiones tomadas en cuestión de segundos para salvar vidas.

$!Desde su creación en abril de 2001, Bomberos Frontera ha atendido cerca de 75 mil emergencias entre incendios, rescates y servicios médicos.
Desde su creación en abril de 2001, Bomberos Frontera ha atendido cerca de 75 mil emergencias entre incendios, rescates y servicios médicos. LIDIET MEXICANO

Más que una celebración protocolaria, el aniversario sirvió para rendir homenaje a una corporación que durante 25 años ha permanecido con las puertas abiertas día y noche, lista para acudir cuando la ciudad más lo necesita.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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