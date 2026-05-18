IMSS Coahuila resalta labor humanista de personal médico en unidades familiares

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Saltillo
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    IMSS Coahuila resalta labor humanista de personal médico en unidades familiares
    Médicos familiares del IMSS atienden la mayor parte de los padecimientos en el primer nivel de atención. CORTESÍA

Especialistas brindan seguimiento integral a pacientes mediante diagnóstico oportuno y acompañamiento continuo

Las y los especialistas en Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social representan el principal punto de atención para miles de derechohabientes en Coahuila, al encargarse de la detección, control y seguimiento de la mayoría de los padecimientos que se atienden en el primer nivel médico.

En el marco del Día Mundial del Médico y la Médica de Familia, que se conmemora este 19 de mayo, la doctora Perla Blanca Argumaniz Rocha, adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 91 del IMSS, destacó que esta especialidad mantiene un enfoque integral, preventivo y continuo, centrado no solo en la salud física de las personas, sino también en su entorno emocional, social y psicológico.

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Explicó que las y los médicos familiares son el primer contacto de atención para la población derechohabiente y entre sus principales funciones se encuentran el control de enfermedades crónicas, la atención materno-infantil, salud reproductiva y, cuando es necesario, la canalización a servicios especializados de segundo nivel.

$!La atención integral contempla aspectos físicos, emocionales y sociales de las y los pacientes.
La atención integral contempla aspectos físicos, emocionales y sociales de las y los pacientes. CORTESÍA

ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA FORTALECE DIAGNÓSTICOS

La especialista señaló que el trabajo médico se complementa con áreas como medicina preventiva, nutrición, laboratorio, medicina del trabajo, Trabajo Social y asistencia médica, lo que permite ofrecer diagnósticos más precisos y un seguimiento enfocado en la adherencia a tratamientos y la adopción de hábitos saludables.

$!Especialistas del IMSS Coahuila destacaron el valor preventivo y humanista de la Medicina Familiar.
Especialistas del IMSS Coahuila destacaron el valor preventivo y humanista de la Medicina Familiar. CORTESÍA

Argumaniz Rocha resaltó además el sentido humanista y el respeto a la dignidad de las personas que distingue a las y los más de mil médicos familiares que integran la plantilla del IMSS Coahuila, quienes desarrollan su labor clínica con cercanía hacia pacientes, familias y comunidades.

El Día Mundial del Médico y la Médica de Familia tiene como propósito reconocer la importancia de esta especialidad dentro de los sistemas de salud y destacar su contribución en la prevención, atención oportuna y acompañamiento permanente de la población.

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