IMSS Coahuila resalta labor humanista de personal médico en unidades familiares

Las y los especialistas en Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social representan el principal punto de atención para miles de derechohabientes en Coahuila, al encargarse de la detección, control y seguimiento de la mayoría de los padecimientos que se atienden en el primer nivel médico. En el marco del Día Mundial del Médico y la Médica de Familia, que se conmemora este 19 de mayo, la doctora Perla Blanca Argumaniz Rocha, adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No. 91 del IMSS, destacó que esta especialidad mantiene un enfoque integral, preventivo y continuo, centrado no solo en la salud física de las personas, sino también en su entorno emocional, social y psicológico.

Explicó que las y los médicos familiares son el primer contacto de atención para la población derechohabiente y entre sus principales funciones se encuentran el control de enfermedades crónicas, la atención materno-infantil, salud reproductiva y, cuando es necesario, la canalización a servicios especializados de segundo nivel.

ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA FORTALECE DIAGNÓSTICOS La especialista señaló que el trabajo médico se complementa con áreas como medicina preventiva, nutrición, laboratorio, medicina del trabajo, Trabajo Social y asistencia médica, lo que permite ofrecer diagnósticos más precisos y un seguimiento enfocado en la adherencia a tratamientos y la adopción de hábitos saludables.

Argumaniz Rocha resaltó además el sentido humanista y el respeto a la dignidad de las personas que distingue a las y los más de mil médicos familiares que integran la plantilla del IMSS Coahuila, quienes desarrollan su labor clínica con cercanía hacia pacientes, familias y comunidades. El Día Mundial del Médico y la Médica de Familia tiene como propósito reconocer la importancia de esta especialidad dentro de los sistemas de salud y destacar su contribución en la prevención, atención oportuna y acompañamiento permanente de la población.

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