¿Por qué el Partido Verde se deslindó de Morena en la elección de Coahuila?

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    ¿Por qué el Partido Verde se deslindó de Morena en la elección de Coahuila?
    Arturo Escobar y Vega afirmó que el Partido Verde compite en Coahuila con estructura y estrategia propias rumbo a la elección del próximo 7 de junio. KATYA GONZÁLEZ

El PVEM aseguró que en Coahuila mantiene una estrategia electoral independiente de Morena, pese a la alianza nacional entre ambos partidos

A 20 días de la jornada electoral en la que se renovarán las diputaciones del Congreso de Coahuila, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que en el estado compite con estrategia propia y sin una alianza operativa con Morena, pese a la coalición que ambos mantienen a nivel nacional.

Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional de elecciones del PVEM, señaló que en Coahuila ambas fuerzas políticas han seguido rutas distintas y que actualmente compiten de manera independiente por los votos del electorado.

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Explicó que, aunque existan escenarios de coalición, cada partido participa con su propio emblema, lo que genera competencia directa por el respaldo ciudadano.

Al ser cuestionado sobre la llamada “cuarta transformación”, Escobar señaló que los procesos de cambio político deben ser evaluados con el paso del tiempo y no pueden autodefinirse de manera inmediata por quienes participan en ellos. Añadió que, en su opinión, existen aspectos positivos en la actual administración, aunque evitó encuadrarla dentro de una definición cerrada de transformación, al considerar que ese juicio corresponde a la historia.

Respecto a las investigaciones en Estados Unidos contra algunos actores políticos de Morena y su posible impacto en el escenario electoral de Coahuila, el dirigente señaló que se trata de información que se mantiene en el ámbito mediático y que no ha sido formalizada por autoridades mexicanas. Indicó que no existen elementos suficientes para medir su efecto en la contienda local y añadió que, de acuerdo con lo expresado por sus candidatos, el tema ha tenido poca penetración entre el electorado en la entidad.

En cuanto al panorama electoral, Escobar y Vega afirmó que el PVEM enfrenta una competencia directa con el PRI, al que reconoció como una fuerza con estructura sólida y experiencia en el estado, aunque consideró que también presenta un desgaste derivado de su permanencia histórica en el poder.

“La disputa por los votos no es fácil. El PRI trae una estructura muy sólida y muy profesionalizada”, señaló.

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Añadió que, pese a ello, el Partido Verde busca posicionarse como una de las principales fuerzas políticas en Coahuila y disputar espacios en el Congreso local en la elección del próximo 7 de junio, en la que se renovarán las diputaciones en los 16 distritos del estado.

El dirigente afirmó que el partido se encuentra en una etapa de trabajo territorial intensivo, con el objetivo de consolidar su presencia electoral en la entidad.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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