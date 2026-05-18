Flujo migratorio en albergues de Coahuila continúa con bajas cifras

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Torreón
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    Flujo migratorio en albergues de Coahuila continúa con bajas cifras
    El 30 por ciento de las personas que son recibidas en los albergues de Torreón y Saltillo, son mexicanos deportados de Estados Unids. FRANCISCO RODRÍGUEZ

En Torreón, 3 de cada 10 personas que recibe el centro son migrantes deportados

TORREÓN, COAH.- El flujo migratorio por los albergues de Coahuila se mantiene en caída, con disminuciones considerables en los refugios de Torreón y Saltillo.

En Torreón, la coordinadora operativa del Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres Fraire”, María Concepción Martínez, detalló que en años como 2023, se tenía registro de hasta 800 migrantes por semana. Sin embargo, ahora la cifra es de menos de 60 personas por semana.

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“Hay semanas que tenemos 5, ahora tenemos 17. Muchos llegan deportados, sin dinero, sin orientación. Muchos son de rancherías en pueblos de México y ya no saben ni qué camión agarrar”, comentó.

La encargada del Centro en Torreón refirió que además de que las cifran han bajado, el 30 por ciento de la población que reciben a últimas fechas, son mexicanos deportados con 20 ó 30 años de haber estado en el otro lado de la frontera.

“Es gente que ya incluso tenía solicitudes de propuestas de matrimonio, fechas próximas de corte, porque solicitaron su refugio, trabajo, hijos. Pero tampoco las están respetando”, comentó.

Aseguró que hay una reducción significativa, pues en otra época se tenía en promedio un paso de hasta 160 migrantes al día, cuando en la actualidad a lo máximo que se llega es a 60 personas.

‘YA OPCIÓN YA NO ES CRUZAR LA FRONTERA’

El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, mencionó que la mayoría de las personas que transitan por el albergue ya no tiene la idea de llegar a la frontera, sino que revisan otras opciones como establecerse en ciudades del norte del País.

“Cerca del 80 por ciento de la población que atendemos, su idea es quedarse en México, en lo que las cosas cambian en los Estados Unidos”, expuso.

$!Prácticamente desiertos se observan los refugios para migrantes.
Prácticamente desiertos se observan los refugios para migrantes. CORTESÍA

Xicoténcatl mencionó que muchos pretenden quedarse en Saltillo, llegar a Monterrey o vivir en frontera, en municipios como Acuña o Piedras Negras en el caso de Coahuila.

Además, el 60 por ciento de la población que está llegando, continúan siendo familias completas porque se mantiene el fenómeno del desplazamiento forzado, dijo el director de la Casa del Migrante de Saltillo.

“Temas de presencia delictiva en países como Honduras, Guatemala; la represión política en el caso de El Salvador. La imposibilidad de poder seguir su vida en los países de origen, sigue siendo la principal razón y entonces la gente sale en familia. Cuando la razón es económica vemos proveedores de familia, pero cuando es un tema de desplazamiento forzado, son familias”, explicó.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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