Flujo migratorio en albergues de Coahuila continúa con bajas cifras

En Torreón, la coordinadora operativa del Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres Fraire”, María Concepción Martínez, detalló que en años como 2023, se tenía registro de hasta 800 migrantes por semana. Sin embargo, ahora la cifra es de menos de 60 personas por semana.

TORREÓN, COAH.- El flujo migratorio por los albergues de Coahuila se mantiene en caída, con disminuciones considerables en los refugios de Torreón y Saltillo .

“Hay semanas que tenemos 5, ahora tenemos 17. Muchos llegan deportados, sin dinero, sin orientación. Muchos son de rancherías en pueblos de México y ya no saben ni qué camión agarrar”, comentó.

La encargada del Centro en Torreón refirió que además de que las cifran han bajado, el 30 por ciento de la población que reciben a últimas fechas, son mexicanos deportados con 20 ó 30 años de haber estado en el otro lado de la frontera.

“Es gente que ya incluso tenía solicitudes de propuestas de matrimonio, fechas próximas de corte, porque solicitaron su refugio, trabajo, hijos. Pero tampoco las están respetando”, comentó.

Aseguró que hay una reducción significativa, pues en otra época se tenía en promedio un paso de hasta 160 migrantes al día, cuando en la actualidad a lo máximo que se llega es a 60 personas.

‘YA OPCIÓN YA NO ES CRUZAR LA FRONTERA’

El director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, mencionó que la mayoría de las personas que transitan por el albergue ya no tiene la idea de llegar a la frontera, sino que revisan otras opciones como establecerse en ciudades del norte del País.

“Cerca del 80 por ciento de la población que atendemos, su idea es quedarse en México, en lo que las cosas cambian en los Estados Unidos”, expuso.