Elemento de la Policía Ambiental de Saltillo concluye ingeniería en la Narro, a sus 59 años

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Saltillo
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    Elemento de la Policía Ambiental de Saltillo concluye ingeniería en la Narro, a sus 59 años
    Ricardo Martínez Carrillo presentó exitosamente su examen profesional en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. CORTESÍA

Ricardo Martínez culminó formación profesional tras combinar servicio público y estudios universitarios.

Después de más de dos décadas dedicadas a la protección ambiental en Saltillo, Ricardo Martínez Carrillo culminó una nueva etapa en su trayectoria personal y profesional al presentar con éxito su examen profesional como egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

A sus 59 años de edad, el elemento de la Policía Ambiental defendió la tesis titulada “Gestión integral para el control de perros ferales en la reserva natural estatal Sierra de Zapalinamé”, investigación enfocada en una problemática vinculada con la conservación ecológica y el equilibrio ambiental en áreas naturales protegidas.

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Martínez Carrillo ingresó a la institución en 2021 para cursar la carrera de Ingeniería Agrícola y Ambiental, misma que concluyó en 2025, logrando compatibilizar su labor en el servicio público con su formación académica universitaria.

PERSEVERANCIA Y VOCACIÓN MARCAN TRAYECTORIA

La historia del ahora profesionista fue reconocida como un ejemplo de disciplina, constancia y superación personal, al demostrar que la preparación académica puede consolidarse en cualquier etapa de la vida cuando existe compromiso y determinación.

Su proyecto de investigación abordó estrategias orientadas al manejo integral de perros ferales en la Sierra de Zapalinamé, una zona considerada de relevancia ambiental para la región sureste de Coahuila.

Con la conclusión de su examen profesional, Ricardo Martínez Carrillo cerró formalmente un ciclo académico que combinó experiencia laboral, vocación ambiental y formación técnica especializada.

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