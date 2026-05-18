Saltillo: UAdeC abre convocatoria para cursar Preparatoria virtual en un año

El proceso de registro permanecerá abierto durante mayo de 2026 y deberá realizarse a través del portal registrocged.uadec.mx.

La Universidad Autónoma de Coahuila , a través de la Coordinación General de Educación a Distancia, lanzó la convocatoria para ingresar al programa de Bachillerato en Línea, una alternativa académica diseñada para ampliar el acceso a la Educación Media Superior mediante herramientas tecnológicas y esquemas flexibles de aprendizaje.

El programa está orientado a ofrecer formación de calidad mediante un modelo educativo basado en competencias y apoyado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, permitiendo que las y los estudiantes cursen sus estudios en modalidad virtual con una duración estimada de un año.

El plan académico contempla 22 asignaturas y tres materias optativas, mismas que se desarrollarán a través del Campus Virtual UAdeC. Para obtener el certificado correspondiente, las y los alumnos deberán acreditar las 25 materias y liberar el servicio social.

ENTREGA DE DOCUMENTOS SERÁ EN JUNIO

La documentación requerida en original incluye acta de nacimiento, CURP y certificado de secundaria. Los documentos deberán entregarse del 1 al 19 de junio de 2026, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, en las oficinas de la Coordinación General de Educación a Distancia, ubicadas en el edificio “D”, segundo piso, de Unidad Camporredondo.

Tras completar el registro, las personas aspirantes deberán imprimir la ficha de pago y confirmar el trámite vía telefónica al número (844) 410 99 54.

La inscripción anual tiene un costo de 5 mil 860 pesos, además de dos cuotas internas semestrales de 550 pesos. El inicio de clases está programado para el 10 de agosto de 2026.

Para mayores informes, la Universidad puso a disposición el teléfono (844) 410 99 54, WhatsApp al (844) 869 88 44, así como los sitios CGED UAdeC y UAdeC Virtual. También se puede consultar la página de Facebook “UAdeC Virtual” o escribir al correo bachilleratovirtual@uadec.edu.mx.