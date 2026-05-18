Ramos Arizpe: exhorta EMAS a reducir el tiempo bajo la regadera

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el incremento de las temperaturas y el mayor consumo registrado en los hogares durante la temporada cálida, la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento mantiene una campaña permanente de concientización dirigida a fomentar prácticas responsables entre la población de Ramos Arizpe. El organismo informó que durante los meses de calor la demanda del recurso hídrico suele elevarse considerablemente debido a actividades relacionadas con el aseo personal, la limpieza del hogar y el riego de áreas verdes, por lo que reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas que permitan reducir el desperdicio.

Entre las recomendaciones difundidas por la dependencia destaca la revisión periódica de llaves, tuberías e instalaciones domésticas para detectar fugas, ya que incluso pequeñas filtraciones pueden representar pérdidas importantes con el paso del tiempo.

Además, EMAS exhortó a disminuir el tiempo en las duchas, cerrar las llaves mientras no se utilizan y reutilizar agua en actividades domésticas cuando sea posible, como parte de una estrategia de ahorro cotidiano. La dependencia también pidió evitar el uso innecesario de mangueras para limpieza de patios o lavado de vehículos, recomendando sustituirlas por cubetas y métodos de menor consumo.

PROMUEVEN HÁBITOS DE AHORRO EN LOS HOGARES El organismo señaló que acciones simples, como utilizar únicamente un vaso con agua al cepillarse los dientes o regar plantas durante las primeras horas de la mañana o por la noche, contribuyen significativamente a optimizar el aprovechamiento del recurso y disminuir pérdidas por evaporación. Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a fortalecer una cultura de corresponsabilidad ciudadana frente al cuidado del agua, especialmente durante la temporada de mayor demanda, cuando el consumo doméstico aumenta de manera importante en distintos sectores del municipio.

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