‘Botanear’ se paga con daños en la salud a corto y mediano plazo, advierte diputado de Coahuila

A los mexicanos, incluidos los ciudadanos de Saltillo, les gusta “botanear” mientras caminan, están frente a la televisión, en el cine, en una reunión familiar o de amigos, en una fiesta o mientras trabajan en la computadora, lo que explica en buena parte, el por qué más del 75 por ciento de las personas adultas mayores presentan sobrepeso u obesidad.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el 58 por ciento de las personas prefieren las frituras de maíz, el 29 por ciento las papas fritas, el 4 por ciento las botadas de harina de trigo y el resto opta por otras “botanas” y luego pagan el precio con la afección en la salud, lo que es notoriamente visible al ganar kilogramos de más.

El diputado federal Jericó Abramo Masso (PRI) señaló que la comida chatarra contiene grandes cantidades de grasa, sal o azúcares, condimentos y aditivos, que al ser consumidos en grandes cantidades y de manera frecuente terminan por ser dañinos para la salud.

El sobrepeso y la obesidad antes eran abordados desde el punto de vista de una cuestión estética, más que de salud, y ahora se sabe que la acumulación excesiva de grasa afecta la calidad de vida al detonar enfermedades crónico-degenerativas y se les considera como factores de riesgo para padecimientos cardiovasculares, osteo-musculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, riesgo que aumenta según el exceso de masa corporal.

De 2001 a la fecha, el sobrepeso y la obesidad, clasificadas ya como enfermedades, repuntaron de manera significativa en el País tanto en hombres como mujeres, pues consumen más calorías de las que el cuerpo “quema” en la actividad diaria y se convierten en grasa y kilos de más, lo que resulta perjudicial para la salud, indicó.

“Todo tiene su precio y comer calorías en exceso, además del impacto en la salud, deteriora la economía, ya sea en el corto o mediano plazo, por lo que se sugiere informarse e iniciar una transformación con buenos hábitos, menos kilos y más salud. A los mexicanos nos gusta botanear, las frituras son parte del día a día de muchas personas que gustan de saborearlas”, dijo.

“Más del 70 por ciento de los niños en edad escolar consume altas cantidades de alimentos chatarra, lo cual parece relacionarse con el sobrepeso y la obesidad, sumado a la disminución de la actividad física y el aumento de la vida sedentaria”, afirmó.

Hay frituras que contienen de 462 a 573 kilocalorías por cada 100 gramos del producto, cuando lo recomendable es no exceder las 2 mil calorías, incluso, hay determinados pacientes que no deben exceder las mil 500 o menos, lo que depende de la condición de salud en particular y de la recomendación del médico.

Asimismo, hay productos que tienen de 492 miligramos de sal por cada 100 gramos hasta 2 mil 906 miligramos de sodio por cada 100 gramos del producto, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 5 gramos diarios de sal, que equivalen a 2 mil miligramos de sodio.

Para reducir el consumo de comida chatarra, Abramo Masso propone adicionar la fracción III Bis al Artículo 306 de la Ley General de Salud para señalar que la publicidad de los productos deberá contener comparativos de alimentos de bajo y alto nivel nutricional, además de comparativos entre gramaje y precios de los mismos alimentos.