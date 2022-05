Brigadistas agradecen el apoyo tras combatir el fuego en la sierra de Zapalinamé

Los brigadistas regresan de combatir el fuego alrededor de las 17:30 horas. Llegan empapados al Centro de Control Ambiental del Cañón de San Lorenzo tras acabar la jornada arriba en la sierra de Zapalinamé.

Hubo lluvia, pero “el granizo fue lo chido”, dice un joven que deja las herramientas junto las de sus compañeros. El sudor y la ceniza se mezclan en sus caras y uniformes. “Aquí hay calcetines y ropa limpia por si quieren cambiarse”, señala Sergio Marines, director de Profauna. “Pásenle a comer”, se escucha.

Adentro hay pláticas y risas, guisados y tortillas, frutas, barritas energéticas, bebidas hidratantes, también cansancio pero el buen humor llena el lugar.

Más de diez días luchando contra las llamas que devoraron 100 hectáreas del corazón de la reserva natural estatal y al fin se vislumbra la liquidación del incendio forestal. Las palabras de agradecimiento no son suficientes.

HAY MUCHAS NIÑAS QUE TE VEN Y QUIEREN SEGUIR TUS PASOS’

Rocío Hernández Ramírez forma parte de la brigada de Protección de la Fauna Mexicana (Profauna) y tiene desde 2013 trabajando en el combate y prevención de incendios forestales. “En mi casa les daba miedo, pero yo no les hice caso”, recuerda cuando le llamó la atención apagar el fuego en su natal Oaxaca.

“Creo que hay muchas niñas que te ven y quieren seguir tus pasos, y esa oportunidad hay que aprovecharla para darles ese tipo de información, que no todo es malo y guiarlas. En estos días que me han visto me han marcado y me han dicho cómo pueden hacer para aprender más, y estoy dispuesta a apoyarlas si ellas quieren hasta donde yo sé”, afirma Rocío Hernández.

Está consciente que hay pocas mujeres en las brigadas contra incendios, pero sabe que cada vez hay más interesadas, que, como ella, aprenderán a cuidarse y conocerán las caras buenas y las caras negativas de los incendios forestales provocados por la naturaleza, un ciclo necesario para renovarse.