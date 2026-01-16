$!Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la libertad de prensa mediante un encuentro estratégico con directivos de importantes medios de comunicación regionales. A través de sus canales oficiales, la funcionaria destacó que el ejercicio responsable y pleno del derecho a la información no es solo un derecho, sino un pilar fundamental para la salud democrática del país. TE PUEDE INTERESAR: Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Este acercamiento busca estrechar lazos con Medios de Comunicación como El Informador de Jalisco, Global Media de San Luis Potosí, Periódico AM de Guanajuato, Expreso de Tamaulipas, Gamavisión Noticias, El Imparcial de Hermosillo, entre otros; donde la labor informativa enfrenta desafíos particulares. Como parte de su agenda, la Secretaria de Gobernación —acompañada por el titular de Hacienda, Edgar Abraham Amador— atendió personalmente al director de Vanguardia, Armando Castilla Galindo. En esta reunión de alto nivel, el gobierno federal recibieron evidencia sobre procesos judiciales desproporcionados que han afectado la operación de Vanguardia desde hace diez años. TE PUEDE INTERESAR: Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

Rodríguez Velázquez manifestó que la administración actual mantiene una vigilancia especial sobre el uso de los sistemas de justicia como herramientas de presión contra ciudadanos y actores públicos, asegurando que el seguimiento institucional será una prioridad para garantizar la libertad de expresión.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.