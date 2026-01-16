Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Vanguardia
por Vanguardia

La Secretaria de Gobernación encabezó un encuentro estratégico con directivos de medios de México para reafirmar las garantías al ejercicio periodístico y combatir el acoso judicial

México
/ 16 enero 2026
COMPARTIR

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la libertad de prensa mediante un encuentro estratégico con directivos de importantes medios de comunicación regionales.

A través de sus canales oficiales, la funcionaria destacó que el ejercicio responsable y pleno del derecho a la información no es solo un derecho, sino un pilar fundamental para la salud democrática del país.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Este acercamiento busca estrechar lazos con Medios de Comunicación como El Informador de Jalisco, Global Media de San Luis Potosí, Periódico AM de Guanajuato, Expreso de Tamaulipas, Gamavisión Noticias, El Imparcial de Hermosillo, entre otros; donde la labor informativa enfrenta desafíos particulares.

Como parte de su agenda, la Secretaria de Gobernación —acompañada por el titular de Hacienda, Edgar Abraham Amador— atendió personalmente al director de Vanguardia, Armando Castilla Galindo. En esta reunión de alto nivel, el gobierno federal recibieron evidencia sobre procesos judiciales desproporcionados que han afectado la operación de Vanguardia desde hace diez años.

TE PUEDE INTERESAR: Caso contra director de VANGUARDIA exhibe conflicto de interés entre Fiscalía de NL y despacho de abogados

$!Rosa Icela Rodríguez consolida alianza con medios: El derecho a la información es pilar de la democracia

Rodríguez Velázquez manifestó que la administración actual mantiene una vigilancia especial sobre el uso de los sistemas de justicia como herramientas de presión contra ciudadanos y actores públicos, asegurando que el seguimiento institucional será una prioridad para garantizar la libertad de expresión.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

TEMAS
Justicia
Libertad De Prensa
Caso Vanguardia
Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

Simplemente, la Presidenta no entiende
Reitera que la cooperación bilateral se limita al intercambio de información y apoyo técnico, bajo principios de soberanía.

EU ofreció a la CIA y militares para combatir al narco; México dijo no: Sheinbaum
Experiencia. La periodista compartió en redes su experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más emblemáticos de Saltillo.

¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón
El Premio Nobel de Medicina Harald Zur Hausen advierte que el consumo habitual de carne de res y leche podría incrementar el riesgo de cáncer de colon y otras enfermedades degenerativas.

No solo el jamón... Premio Nobel de Medicina advierte sobre riesgo de cáncer al consumir carne de res y leche
La explosión de Tunguska es uno de los eventos más misteriosos de la historia moderna. Ocurrió en 1908 y liberó una energía comparable a 300 bombas atómicas, devastando miles de kilómetros cuadrados en Siberia sin dejar un cráter visible.

¿Qué es la explosión de Tunguska?... el fenómeno que impacto con la fuerza de 300 bombas atómicas sin dejar rastro
La Feria Nacional de San Marcos 2026 anunció a los artistas que se presentarán en el Foro de las Estrellas, con un cartel que incluye figuras internacionales y nacionales, y acceso gratuito para el público durante tres semanas en Aguascalientes.

J Balvin, Andrea Bocelli, Kany García y más se presentarán gratis en la Feria de San Marcos: Lista completa