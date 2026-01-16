Saltillo: Aclara el SAT que las tandas no serán fiscalizadas

Luego de que el pasado 27 de diciembre circularan versiones sobre un presunto endurecimiento de la fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacia personas que participan u organizan “tandas”, situación que generó preocupación entre ciudadanos de Saltillo, la autoridad fiscal salió a desmentir de manera categórica dichas afirmaciones.

El SAT precisó que no realiza operativos de vigilancia sobre este tipo de recursos y que los mecanismos de ahorro popular conocidos como tandas no son, ni serán, un objetivo de fiscalización. Asimismo, aclaró que actualmente no existe ningún programa o subprograma destinado a auditar o dar seguimiento a esta práctica, por lo que las publicaciones que afirman lo contrario carecen de sustento legal y únicamente buscan alarmar a la población.

La autoridad tributaria reiteró su compromiso de trabajar para brindar certidumbre a la ciudadanía y rechazó cualquier intento de generar desinformación que afecte a las y los contribuyentes, subrayando que su labor se centra en el cumplimiento de obligaciones fiscales formales y no en esquemas de ahorro informal entre particulares.

No obstante, especialistas en economía y finanzas advierten que, más allá del tema fiscal, las tandas sí representan riesgos inherentes para quienes participan en ellas. El economista José María González Lara, profesor-investigador de la Facultad de Economía, explicó que estos esquemas funcionan como un financiamiento colectivo solidario, pero sin respaldo jurídico.

“Cuando tú aportas, estás financiando a alguno de los miembros del grupo, pero no hay ninguna garantía legal que asegure el cumplimiento. Es un compromiso moral”, señaló. Agregó que el principal riesgo radica en el incumplimiento de alguno de los participantes, ya que no se conoce con certeza su nivel de ingresos ni su endeudamiento previo; si alguien deja de pagar, el esquema se rompe y no existe un mecanismo legal para recuperar el dinero.

En la misma línea, el maestro en finanzas y contador público Marcelo Saucedo indicó que las tandas son un método de ahorro informal con décadas de arraigo en México, cuya lógica varía según el turno que se elija dentro del grupo. “Quien toma los últimos números realmente está ahorrando; quien toma los primeros recibe el dinero de inmediato y después lo va pagando, como si fuera un préstamo sin intereses”, explicó.

Saucedo advirtió que la falta de regulación de las tandas puede derivar en conflictos cuando hay fraude o incumplimiento, especialmente si no existe ningún documento firmado que respalde los acuerdos entre las partes, lo que deja a los participantes en una situación de vulnerabilidad ante posibles pérdidas económicas.