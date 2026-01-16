POLITICÓN: Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL

Los dos secretarios han expresado un compromiso claro en relación con la realidad de Nuevo León. Cabría esperar que, frente al claro posicionamiento del Gobierno de la República, los titulares de los poderes públicos en Nuevo León reaccionen, al menos para reconocer que en su entidad existe un grave problema de perversión institucional. ¿Alguien habrá de acusar recibo del mensaje enviado desde la capital del país?

“A la Presidenta y al gabinete de seguridad nos preocupa mucho la extorsión, es donde estarán enfocadas nuestras miradas y este año estamos decididos a bajar este grave delito”, dijo la responsable de la política interna del país. De su parte, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora , quien también estuvo en la reunión con el Director de VANGUARDIA, realizó una acotación que complementa el compromiso expresado por Rodríguez: “estoy convencido de que la libertad de expresión se debe de ejercer en todo momento porque esa es su labor, es como si yo dejara de cobrar impuestos”.

Las muchas víctimas del esquema de secuestro y extorsión institucionalizada que se ha construido en la vecina entidad, y de la cual participan despachos de abogados, fiscales, jueces de control y policías, sin duda necesitan que se acuda en su ayuda, pues en este momento se encuentran en absoluto estado de indefensión, porque en Nuevo León no hay nadie a quien pueda acudirse en busca de auxilio. La ayuda sólo puede llegar de fuera.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez , envió ayer un mensaje claro e inequívoco en relación con el atropello que sufrió el Director General de VANGUARDIA el fin de semana anterior, a manos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León: el Gobierno de la República no se limitará al papel de espectador pasivo ante la evidencia de cómo se han pervertido las instituciones de procuración y administración de justicia en el estado de Nuevo León. Lo que ha retratado este caso desafía la imaginación de cualquiera y convierte a la necesidad de intervención federal en una urgencia que no puede esperar.

V. RUTA DEFINIDA

Claudia Sheinbaum ya tiene lista la ruta de su reforma electoral. Tras una encerrona de cuatro horas en Palacio Nacional con su equipo cercano y los líderes de Morena en el Congreso, la Presidenta delineó los puntos clave: reducción del financiamiento a partidos, ajustes en la representación proporcional para recortar el número de legisladores, cambios en órganos electorales, revocación de mandato en 2027 y eliminación del fuero. Pero una cosa es el plan y otra el consenso: el PT y el Verde –sus aliados– no han sido parte del diseño y ya advirtieron que no apoyarán lo que afecte sus ingresos o representación. Sin ellos, no hay reforma constitucional.

VI. CONSENSO O NADA

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, fue claro: no hay reforma sin el apoyo del PT y el Verde. Negó que se les haya excluido, pero reconoció que aún no conocen el contenido formal de la iniciativa. Lo que ocurrió en Palacio –dijo– fue sólo un ejercicio de conclusiones. Monreal insiste en que Morena debe hacer un esfuerzo real para mantener la unidad y escuchar a sus aliados. Porque aquí no basta la mayoría simple: sin diálogo y acuerdos, la gran reforma puede quedar sólo en –buenas o malas– intenciones.

VII. POR FIN DUERMEN

Desde la llegada de la 4T, cada que se habla de reforma electoral el temblor se siente en las oficinas del INE, los OPLEs y los tribunales electorales locales. La idea de ajustar o incluso eliminar estos órganos ha generado resistencia entre opositores, académicos y más de un consejero preocupado por su plaza. Sergio Gutiérrez Luna –diputado morenista y uno de los más insistentes en reducir el aparato electoral– dio señales de tregua: ahora dice que los tribunales deben permanecer y que los OPLEs podrían continuar, con ajustes. Traducción: la guillotina se guarda, pero viene la dieta forzada.

VIII. REDUCCIÓN EN PUERTA

Quienes laboran en los OPLEs pueden respirar, pero no tanto. Aunque Sergio Gutiérrez Luna suavizó su postura, también advirtió que la reforma podría incluir recortes a la estructura de los consejos estatales. Hoy están integrados por siete consejeros y una presidencia, pero ya suena fuerte la versión de que podrían ser menos. Así que si alguien soñaba con la “estabilidad institucional”, que no se confíe: no los van a desaparecer, pero sí podrían achicarles la oficina... o el sueldo.

IX. SUENAN PUERTAS

En el PRI, donde –ya lo saben– preside, dirige y manda Carlos Robles, nos cuentan que está por definirse el reparto final de candidaturas. Dicen los que escuchan detrás de la puerta que uno de los que ya tiene pase en mano es el regidor saltillense Eduardo Medrano y sólo faltaría resolver por cuál distrito, aunque los momios apuntan a que iría por el distrito 15 para enfrentarse al morenista Alberto Hurtado. Medrano se ha vuelto uno de los defensores más ruidosos del tricolor y de las administraciones priistas, mientras Hurtado ha intensificado sus críticas al gobierno municipal. Si se confirma la especie, prepárese para una campaña intensa entre estos contendientes.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

