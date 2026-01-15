¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local

La reactivación de eventos y espacios culturales ya se hace notar este fin de semana, del 15 al 18 de enero, y por ello en VMÁS te compartimos algunas de las actividades que podrás disfrutar en Saltillo.

‘EL SEDUCTOR’ Humberto Zurita, Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela protagonizan la obra de teatro ‘El Seductor’, que se presentará el próximo domingo 18 de enero. La cita es a las 17:00 y 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos están disponibles en newticket.com.mx, con cuatro localidades: Bronce en $450 pesos, Plata en $500, Oro en $700 y VIP en $850 pesos por persona. Saltillo será la segunda ciudad en recibir esta puesta en escena, dirigida por Humberto Zurita y producida por Gabriel Varela.

TRIBUTO MUSICAL DE ‘POP IT ROCK IT TIME’ Este sábado 17 de enero será la oportunidad de revivir la música que marcó a toda una generación con los mayores éxitos de Disney Channel y más, a través de un espectáculo en concierto que promete apelar a la nostalgia de la adolescencia y la infancia. Los boletos están disponibles en passline.com, con un precio de $150 pesos en preventa y $200 pesos en taquilla el día del evento en Beer Therapy Saltillo.

TEATRO LOCAL Este viernes 16 de enero se presentará la obra ‘El último acto de Julieta’ en el escenario del Teatro Garnica, a cargo de Calaverita Azúcar Teatro. La función está programada para las 20:00 horas. Los boletos tienen un costo de $100 pesos en preventa y $150 pesos el día del evento. La venta se realiza a los teléfonos 844 271 0991 y 844 668 3781.