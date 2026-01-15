¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local

Israel García
por Israel García

El teatro y la música de Disney protagonizan las principales actividades culturales del fin de semana en la ciudad... ¡checa cuál puedes disfrutar!

Show
/ 15 enero 2026
COMPARTIR

La reactivación de eventos y espacios culturales ya se hace notar este fin de semana, del 15 al 18 de enero, y por ello en VMÁS te compartimos algunas de las actividades que podrás disfrutar en Saltillo.

‘EL SEDUCTOR’

Humberto Zurita, Chantal Andere, Stephanie Salas y Gina Varela protagonizan la obra de teatro ‘El Seductor’, que se presentará el próximo domingo 18 de enero.

La cita es a las 17:00 y 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Los boletos están disponibles en newticket.com.mx, con cuatro localidades: Bronce en $450 pesos, Plata en $500, Oro en $700 y VIP en $850 pesos por persona.

Saltillo será la segunda ciudad en recibir esta puesta en escena, dirigida por Humberto Zurita y producida por Gabriel Varela.

TRIBUTO MUSICAL DE ‘POP IT ROCK IT TIME’

Este sábado 17 de enero será la oportunidad de revivir la música que marcó a toda una generación con los mayores éxitos de Disney Channel y más, a través de un espectáculo en concierto que promete apelar a la nostalgia de la adolescencia y la infancia.

Los boletos están disponibles en passline.com, con un precio de $150 pesos en preventa y $200 pesos en taquilla el día del evento en Beer Therapy Saltillo.

TEATRO LOCAL

Este viernes 16 de enero se presentará la obra ‘El último acto de Julieta’ en el escenario del Teatro Garnica, a cargo de Calaverita Azúcar Teatro.

La función está programada para las 20:00 horas. Los boletos tienen un costo de $100 pesos en preventa y $150 pesos el día del evento. La venta se realiza a los teléfonos 844 271 0991 y 844 668 3781.

TE PUEDE INTERESAR: Belinda deja México para filmar en España la serie ‘Carlota’

EXPOSICIÓN GRÁFICA

Ese mismo viernes 16 de enero se inaugurará la exposición ‘Membrana permanece lo encarnado’, de la artista Daniela Edlidett, en la Taberna Malasaña.

La cita es a las 20:00 horas y la muestra permanecerá abierta al público durante varias semanas.

TEMAS
Espectáculos
Eventos
Viral
Localizaciones
Saltillo
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
La negociación trumpista

La negociación trumpista
true

Una caja llena de joyas
Fuerzas federales detuvieron en Sinaloa a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, señalado como líder de una célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa y requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

Detienen en Sinaloa a ‘El Cubano’, presunto líder de célula afín al Cártel de Sinaloa y requerido por el FBI
Proceso. La Fiscalía analiza las acusaciones contra el cantante tras una investigación periodística internacional.

¡Va en serio! Ya denunciaron dos mujeres a Julio Iglesias ante la fiscalía de España por abuso
La CURP biométrica comenzará a ser solicitada por dependencias y empresas en 2026. El Gobierno de México ya publicó los requisitos, el proceso para agendar cita y los pasos del trámite presencial para obtener este nuevo documento de identidad.

CURP biométrica en 2026... Así puedes sacar tu cita para tramitarla; requisitos y documentos necesarios
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar 2026... ¿Qué adultos mayores reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 15 al 28 de enero?
Futuro. Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo confirman nueva música tras meses de especulación entre sus fans.

¡Se acabó el misterio! YG confirma nuevo miniálbum de BLACKPINK que saldrá en febrero