EU llega a un acuerdo con Taiwán para reducir aranceles e impulsar inversiones

Estados Unidos dijo que había firmado un acuerdo con Taiwán para reducir los aranceles sobre los productos de la isla democrática, al tiempo que aumenta las inversiones de las empresas taiwanesas de semiconductores y tecnología en Estados Unidos.

El acuerdo, dijo el Departamento de Comercio de EE. UU., “impulsará una relocalización masiva del sector de semiconductores de Estados Unidos”.

Según el acuerdo, Washington reducirá los aranceles sobre los productos taiwaneses al 15%, frente a la tasa “recíproca” del 20% destinada a abordar los déficits comerciales estadounidenses y las prácticas que considera injustas.

Los aranceles específicos del sector sobre autopartes, madera, madera aserrada y productos de madera taiwaneses también se limitarán al 15%, dijo el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Mientras tanto, las empresas taiwanesas de chips y tecnología se disponen a realizar “nuevas inversiones directas por un total de al menos 250.000 millones de dólares” en Estados Unidos para construir y ampliar la capacidad en áreas como semiconductores avanzados e inteligencia artificial.

Taiwán también proporcionará “garantías de crédito de al menos 250.000 millones de dólares para facilitar inversiones adicionales de empresas taiwanesas” en la cadena de suministro de semiconductores estadounidense, añadió el Departamento de Comercio.

El anuncio del departamento no mencionó nombres, pero el acuerdo tiene implicaciones clave para el gigante taiwanés de fabricación de chips TSMC, el mayor fabricante por contrato del mundo de microchips utilizados en todo, desde teléfonos de Apple hasta el hardware de inteligencia artificial de vanguardia de Nvidia.

El viceprimer ministro de Taiwán, Cheng Li-chiun, quien dirigió las conversaciones en representación de Taipei, dijo que el acuerdo era beneficioso para todos y que también alentaría la inversión estadounidense en Taiwán, para quien Estados Unidos es su principal patrocinador internacional y proveedor de armas.

“En esta negociación promovimos la inversión bidireccional en alta tecnología entre Taiwán y Estados Unidos, con la esperanza de que en el futuro podamos convertirnos en socios estratégicos cercanos en inteligencia artificial”, dijo en una conferencia de prensa en Washington.

El plan de inversión fue dirigido por la empresa, no por el gobierno, y las empresas taiwanesas continuarán invirtiendo en el país, dijo Cheng.

En una entrevista con CNBC, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que TSMC compró terrenos y podría expandirse en Arizona como parte del acuerdo.

Acaban de comprar cientos de acres adyacentes a su propiedad. Ahora voy a dejar que lo revisen con su junta directiva y les daré tiempo, dijo.

Las empresas taiwanesas que construyan nuevas operaciones de chips en Estados Unidos también recibirán un trato más favorable en lo que respecta a los futuros aranceles sobre los semiconductores, añadió el Departamento de Comercio.

“El objetivo es traer el 40% de toda la cadena de suministro y producción de Taiwán a Estados Unidos”, dijo Lutnick.

“Vamos a traerlo a todas partes para que seamos autosuficientes en la capacidad de construir semiconductores”, añadió.

El acuerdo llega tras meses de negociaciones.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, se había comprometido a impulsar las inversiones en Estados Unidos y aumentar el gasto de defensa mientras su gobierno intentaba reducir los aranceles estadounidenses y evitar un peaje en sus exportaciones de chips semiconductores.

Taiwán es una potencia en la fabricación de chips semiconductores, que son el elemento vital de la economía mundial, así como de otros productos electrónicos.

Chris Wu, director de ventas del fabricante taiwanés de máquinas-herramienta Litz Hitech Corp, dijo: “Por supuesto que es bueno que el arancel recíproco se haya reducido al 15%; al menos nos pone a la par de nuestros principales competidores, Corea del Sur y Japón”.

Pero, dados los márgenes de beneficio de un solo dígito de la empresa, “no hay forma de que podamos absorber la tarifa” para los clientes estadounidenses, dijo.

Trump ya había acusado anteriormente a Taiwán de robar la industria estadounidense de chips, y su administración había dejado claro que quiere que más tecnología crítica se fabrique en suelo estadounidense.

El superávit comercial de bienes de Taiwán con Estados Unidos fue de aproximadamente 74.000 millones de dólares en 2024. Más de la mitad de sus exportaciones a Estados Unidos son productos de tecnología de la información y las comunicaciones, incluidos semiconductores.