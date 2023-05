Busca Agsal detectar fugas con... ¡inteligencia artificial!

Mencionó que el mantenimiento de los servidores que se utilizaron hasta este fin de semana costó dos millones de pesos anuales. “ Es un poquito más caro pero finalmente más barato porque todo el tema de avances tecnológicos, la nube te los proporciona dentro del alquiler. Aquí (con los servidores anteriores) en cambio no. Tenemos que ir comprando las nuevas tecnologías que van saliendo al mercado ”.

BUSCARÁN REDUCIR TIEMPO EN VENTANILLA A 30 SEGUNDOS

David Ríos explicó que se buscará mejorar la experiencia de los usuarios pues en promedio se tardan 3 minutos en las ventanillas, por lo que a partir del nuevo sistema se pretende que ese tiempo baje a 30 segundos.

“Cuando llega una persona a cajas, lo primero que hace es consultar su saldo, esa consulta se tarda entre 30 y 40 segundos, que frente a un cajero frente es demasiado tiempo”, detalló Ríos.

Puntualizó que “ahora el sistema se mejoró para ponerse en la nube de tal manera que no dependa de un hardware, ya no es un servidor, si no es un servicio, es un software”.

Por su parte, Marcela Carmona, directora de desarrollo organizacional y comunicación de Aguas de Saltillo, detalló que la migración de datos va a ser muy importante para los usuarios pues aún el 80 por ciento acude a las ventanillas para realizar trámites, principalmente pagos.