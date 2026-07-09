Busca DIF Ramos Arizpe ampliar apoyo social ante acelerado crecimiento de la ciudad

Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, destacó que el aumento acelerado de la mancha urbana demanda una mayor capacidad operativa y la búsqueda constante de recursos complementarios para atender a la población.

Ante el constante crecimiento demográfico y territorial de Ramos Arizpe, el DIF Municipal fortalece sus programas asistenciales y de recaudación para garantizar la cobertura de servicios básicos y apoyos sociales en sectores vulnerables.

“Pues, obviamente, Ramos crece día con día y el trabajo aumenta; es por eso que el DIF y el municipio seguimos trabajando”, afirmó la funcionaria al referirse a la dinámica de atención que mantiene la dependencia.

Escalante Contreras explicó que el presupuesto asignado resulta insuficiente ante la alta demanda social, por lo que se ha optado por implementar actividades con causa para recaudar fondos y ampliar el alcance de los apoyos.

“Cuando te pones a trabajar en este tipo de programas y cuentas con un presupuesto, nunca va a alcanzar, por más grande que sea”, reconoció la presidenta honoraria del organismo.

En sectores de la periferia y asentamientos irregulares, como la colonia Urbivilla, el organismo enfoca sus esfuerzos en la entrega directa de asistencia social, mientras que el municipio atiende los rezagos en infraestructura básica.

“Nosotros los atendemos con despensas y cuestiones médicas, pero en los asentamientos irregulares el alcalde está trabajando para brindarles atención, sobre todo en las necesidades más básicas”, detalló.

Asimismo, subrayó que los programas dirigidos a los adultos mayores integran a beneficiarios de diversas comunidades, facilitando traslados y atención médica mediante esquemas de apoyo como el servicio de UNEDIF.

“A todos los adultos mayores los visitamos; por ejemplo, me ha tocado atender a personas de Urbivilla o de Analco. Tratamos siempre de integrarlos e invitarlos a participar en todos los programas”, concluyó la titular de la institución.