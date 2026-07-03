Impulsa Coahuila inversión histórica en favor de personas con discapacidad

Con una inversión sin precedentes destinada a fortalecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, pusieron en marcha la entrega de apoyos económicos del programa “Veamos la Discapacidad”, además de nuevas unidades especializadas UNEDIF que ampliarán los servicios de traslado en todo el Estado. Durante el evento, el Mandatario estatal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a generar mayores oportunidades para este sector de la población, mediante programas sociales, infraestructura y servicios que favorezcan su desarrollo e independencia.

“Junto con mi mamá, Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila; nuestros amigos alcaldes y alcaldesas, y el gran equipo de Mejora Coahuila, pusimos en marcha dos grandes programas para fortalecer la inclusión y apoyar a nuestra gente con discapacidad. Con ‘Veamos la Discapacidad’ estaremos entregando apoyos económicos por 300 millones de pesos para construir un Coahuila con más oportunidades para todas y todos”, expresó. Manolo Jiménez explicó que cada persona beneficiaria recibirá un apoyo anual de 10 mil pesos mediante una tarjeta bancaria, de la cual ya fue depositada la primera ministración correspondiente al primer semestre del año por un monto de 5 mil pesos.

Precisó que estos recursos podrán destinarse a cubrir gastos relacionados con terapias, tratamientos médicos y otras necesidades que contribuyan a mejorar la calidad de vida tanto de las personas beneficiarias como de sus familias. Asimismo, anunció que durante las próximas semanas serán incorporadas 46 nuevas unidades UNEDIF para fortalecer el servicio de transporte adaptado en todas las regiones de Coahuila, facilitando el traslado seguro de personas con discapacidad hacia centros de rehabilitación, hospitales y otros servicios especializados. El gobernador recordó que este esfuerzo forma parte de una bolsa cercana a 300 millones de pesos destinada a programas, obras y acciones orientadas a este sector, inversión que continuará ejerciéndose de manera gradual durante su administración. Subrayó que la inclusión también depende de factores como el crecimiento económico, la generación de empleo, el acceso a la salud, la educación y la seguridad, condiciones que, afirmó, han permitido consolidar a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores de calidad de vida. Por ello, reiteró que su administración mantendrá una política social coordinada con los municipios, el DIF Coahuila y la estrategia Mejora Coahuila para seguir construyendo un estado más incluyente. PROGRAMA BENEFICIARÁ A 544 PERSONAS EN LA REGIÓN SURESTE La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó que el programa cumple uno de los compromisos asumidos por el Gobernador con las personas con discapacidad, mediante una inversión superior a 20 millones de pesos que, en esta primera etapa, beneficiará a 544 personas de la Región Sureste con apoyos de 10 mil pesos anuales.

Explicó que la estrategia contempla además el acceso a la Tarjeta de la Salud Popular para quienes no cuentan con seguridad social, la modernización de los centros de rehabilitación y de atención al autismo, así como el fortalecimiento de los servicios de órtesis y prótesis, acciones que en conjunto representan una inversión superior a los 300 millones de pesos.

En representación de las y los beneficiarios, Diana Patricia Santana Vázquez agradeció la implementación del programa, al señalar que el respaldo económico representa una oportunidad para continuar con sus proyectos personales, acceder a mejores condiciones de atención y avanzar hacia una vida con mayor autonomía. Durante la ceremonia también se realizó la entrega simbólica de tarjetas del programa a Hugo Udabe Estrada, de Arteaga; David Guadalupe Calderón Reyes, de Ramos Arizpe; Miguel Ríos Ponce, de Parras de la Fuente, y José Luis Tello Hernández, de General Cepeda. Asimismo, fueron entregadas de manera simbólica unidades especializadas UNEDIF a María Antonieta Neira Neves, de Saltillo; Fidel Guillermo Moreno, de Ramos Arizpe, y Jesús Francisco Sandoval Torres, de Parras de la Fuente.

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