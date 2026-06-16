El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, comentó que actualmente la corporación cuenta con alrededor de 170 policías en activo, por lo que se trabaja en el reclutamiento de nuevos elementos para ampliar la cobertura y reforzar las labores de prevención y vigilancia.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe mantiene abierta de forma permanente la convocatoria para ingresar a la Policía Municipal. De acuerdo con la información, el objetivo de fortalecer la seguridad y alcanzar un estado de fuerza superior a los 200 elementos, cifra considerada óptima para atender a la población del municipio.

“Buscamos superar la meta de los 200 elementos, que sería el número óptimo para la población del municipio de Ramos Arizpe”, señaló el funcionario, quien destacó que la convocatoria permanecerá vigente durante el resto de la actual administración.

González Farías explicó que el fortalecimiento de la corporación no se limita al aumento del personal, sino que también incluye equipamiento y la consolidación de agrupamientos especializados que ya operan en la ciudad, entre ellos los binomios caninos, la Policía Industrial y las redes vecinales de comunicación mediante grupos de WhatsApp.

En cuanto a las prestaciones, destacó que Ramos Arizpe ofrece uno de los salarios más competitivos de la región para quienes se integran a la corporación.

“Son más de 17 mil pesos libres el sueldo que recibe un policía al ingresar a la corporación, lo que nos coloca en un buen lugar en cuanto al tema salarial y hace que sea una opción atractiva”, afirmó.

Finalmente, reconoció que el proceso de selección y acreditación puede extenderse debido a los filtros y evaluaciones obligatorias; sin embargo, aseguró que los aspirantes reciben acompañamiento y apoyo económico durante su etapa de formación.