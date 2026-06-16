Pierde mujer el control de su Mustang y derriba poste en Ramos Arizpe
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La presencia de cables de alta tensión obligó a mantener un operativo preventivo en la zona, mientras personal especializado de la CFE realizaba maniobras para evitar riesgos
Una mujer resultó lesionada luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el bulevar Salto del Agua, en el municipio de Ramos Arizpe.
El accidente ocurrió a la altura de la colonia Manantiales. Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del percance, el pavimento aún se encontraba mojado, lo que habría provocado que la conductora perdiera el control de la unidad al circular a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Ford Mustang GT.
La mujer fue identificada como San Juana ¨N¨, de 50 años de edad. Tras el impacto, sufrió diversas lesiones, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia a través del número 911.
Elementos del Cuerpo de Bomberos del vecino municipio acudieron al lugar para brindar atención a la conductora, quien posteriormente fue trasladada a la Clínica 88 del IMSS para su valoración médica.
Personal de la CFE también se presentó en el sitio para realizar las maniobras correspondientes y prevenir riesgos, debido a la presencia de cables de alta tensión de aproximadamente 13 mil voltios. Las autoridades permanecieron en el lugar mientras se efectuaban las labores de seguridad y el retiro del vehículo.