Pierde mujer el control de su Mustang y derriba poste en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Pierde mujer el control de su Mustang y derriba poste en Ramos Arizpe
    El pavimento mojado y el presunto exceso de velocidad habrían sido factores determinantes en el accidente registrado a la altura de la colonia Manantiales, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades municipales. ULISES MARTÍNEZ

La presencia de cables de alta tensión obligó a mantener un operativo preventivo en la zona, mientras personal especializado de la CFE realizaba maniobras para evitar riesgos

Una mujer resultó lesionada luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el bulevar Salto del Agua, en el municipio de Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Manantiales. Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del percance, el pavimento aún se encontraba mojado, lo que habría provocado que la conductora perdiera el control de la unidad al circular a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Ford Mustang GT.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/distraccion-al-volante-provoca-fuerte-choque-en-el-centro-de-saltillo-IF21425409
$!Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios a la conductora del Ford Mustang GT involucrado en el percance, para posteriormente trasladarla a la Clínica 88 del IMSS.
Elementos del Cuerpo de Bomberos brindaron los primeros auxilios a la conductora del Ford Mustang GT involucrado en el percance, para posteriormente trasladarla a la Clínica 88 del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

La mujer fue identificada como San Juana ¨N¨, de 50 años de edad. Tras el impacto, sufrió diversas lesiones, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Elementos del Cuerpo de Bomberos del vecino municipio acudieron al lugar para brindar atención a la conductora, quien posteriormente fue trasladada a la Clínica 88 del IMSS para su valoración médica.

$!Personal de la CFE acudió al sitio del accidente para realizar maniobras preventivas debido a la presencia de cables de alta tensión, mientras las autoridades coordinaban el retiro de la unidad siniestrada.
Personal de la CFE acudió al sitio del accidente para realizar maniobras preventivas debido a la presencia de cables de alta tensión, mientras las autoridades coordinaban el retiro de la unidad siniestrada. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la CFE también se presentó en el sitio para realizar las maniobras correspondientes y prevenir riesgos, debido a la presencia de cables de alta tensión de aproximadamente 13 mil voltios. Las autoridades permanecieron en el lugar mientras se efectuaban las labores de seguridad y el retiro del vehículo.

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