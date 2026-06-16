Pierde mujer el control de su Mustang y derriba poste en Ramos Arizpe

Una mujer resultó lesionada luego de perder el control de su vehículo y chocar contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre el bulevar Salto del Agua, en el municipio de Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Manantiales. Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del percance, el pavimento aún se encontraba mojado, lo que habría provocado que la conductora perdiera el control de la unidad al circular a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Ford Mustang GT.