Buscan a coordinador del Radio Club Parras; lleva 15 días desaparecido

Luis Armando salió de Parras de la Fuente con destino a Torreón para recibir atención médica por un padecimiento cardíaco. Desde su partida, su teléfono celular permanece apagado y no ha sido posible establecer comunicación con él.

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.— Familiares, amigos y compañeros mantienen viva la esperanza de encontrar con vida a Luis Armando Pineda Godoy, coordinador del Radio Club Parras , de quien se desconoce el paradero desde hace aproximadamente 15 días.

Recientemente, circuló entre sus allegados una versión no oficial que daba cuenta de su fallecimiento. Sin embargo, hasta el momento, esa información no ha sido confirmada por las autoridades ni aparece registrada en las bases de datos del Registro Civil, por lo que familiares y compañeros del Radio Club hacen un llamado a no difundir información que no provenga de fuentes oficiales.

Sus allegados han recorrido hospitales y distintos puntos de Torreón, ciudad donde vivió durante varios años, pero hasta la noche de este viernes no había rastros confirmados de su paradero. Las labores de búsqueda continúan activas.

Luis Armando Pineda Godoy es coordinador del Radio Club Parras, organización legalmente constituida que brinda apoyo en situaciones de emergencia las 24 horas del día y trabaja en coordinación con cuerpos de auxilio de la región. Su desaparición ha generado preocupación en la comunidad por su dedicación al servicio de los demás.

Familiares y compañeros hacen un llamado a la población: si cuenta con cualquier información sobre su ubicación, por favor, compártala con las autoridades correspondientes o con quienes llevan a cabo su búsqueda. Cualquier detalle puede ser determinante para localizarlo.

«Mientras no tengamos una confirmación oficial, seguimos con la esperanza de encontrarlo con vida. Agradecemos que nos ayuden difundiendo sin asumir información que no hemos podido verificar», expresaron compañeros del Radio Club Parras.