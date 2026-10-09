Investigan hallazgo de hombre sin vida cerca de la carretera Saltillo-Torreón

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Coahuila
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    Investigan hallazgo de hombre sin vida cerca de la carretera Saltillo-Torreón
    Personal de la Fiscalía General del Estado inspeccionó el predio en busca de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del caso. PEDRO PESINA

Peritos estiman que la víctima, de entre 45 y 50 años, tenía aproximadamente cinco días de haber fallecido; aparentemente, no portaba identificación y se realizará una necropsia para determinar la causa de muerte

PARRAS, COAH.- Cerca de las 15:30 horas del pasado miércoles, se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de la comunidad de Paila, Coahuila, al norte de la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 117.

Al lugar acudieron elementos de la Policía del Estado y de la Policía Municipal, así como personal de la Fiscalía General del Estado y peritos adscritos a dicha corporación, quienes acordonaron la zona y realizaron la inspección correspondiente.

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Durante la revisión del terreno, los especialistas buscaron señales, huellas o indicios que permitieran establecer cómo llegó la víctima al sitio. Hasta el momento, no se han localizado rastros de vehículos ni de personas que pudieran haber dejado el cuerpo en el predio, por lo que continúan las investigaciones.

$!Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para establecer la identidad del fallecido y determinar las causas de su muerte.
Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para establecer la identidad del fallecido y determinar las causas de su muerte. PEDRO PESINA

El cuerpo, correspondiente a un hombre de entre 45 y 50 años, presentaba estado de descomposición. Se estima que tenía aproximadamente cinco días de haber fallecido. Tras la revisión inicial, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en Saltillo para la práctica de la necropsia de ley, mediante la cual se determinarán oficialmente las causas de la muerte.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del fallecido. Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y establecer su identidad, a fin de que pueda ser entregado a sus familiares, ya que, aparentemente, no portaba alguna identificación.

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