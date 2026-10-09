Investigan hallazgo de hombre sin vida cerca de la carretera Saltillo-Torreón

PARRAS, COAH.- Cerca de las 15:30 horas del pasado miércoles, se reportó el hallazgo de una persona sin vida en un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de la comunidad de Paila, Coahuila, al norte de la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 117. Al lugar acudieron elementos de la Policía del Estado y de la Policía Municipal, así como personal de la Fiscalía General del Estado y peritos adscritos a dicha corporación, quienes acordonaron la zona y realizaron la inspección correspondiente.

Durante la revisión del terreno, los especialistas buscaron señales, huellas o indicios que permitieran establecer cómo llegó la víctima al sitio. Hasta el momento, no se han localizado rastros de vehículos ni de personas que pudieran haber dejado el cuerpo en el predio, por lo que continúan las investigaciones.