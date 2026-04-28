Buscan frenar pernocta en plazas con mayor vigilancia en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 28 abril 2026
    Buscan frenar pernocta en plazas con mayor vigilancia en Ramos Arizpe
    El espacio público, recientemente inaugurado, fue señalado por ciudadanos debido a su uso como zona para pasar la noche. MARTÍN ROJAS

Instalarán casetas policiales y cámaras de vigilancia; también advierten riesgos por accidentes de personas en situación de calle en vías del tren

Tras recibir reportes de ciudadanos sobre personas sin hogar pernoctando en la recién inaugurada plaza Fidel Velázquez, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció medidas de vigilancia. El objetivo es preservar estos espacios como áreas familiares y recreativas en Ramos Arizpe.

“Desde hoy vamos a poner vigilancia. Esto es un área pública, pero no es un hotel ni es para que se queden ahí; vamos a poner una unidad”, sentenció el munícipe ramosarizpense.

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$!El municipio busca mantener la plaza como un área familiar, reforzando la vigilancia y el monitoreo con cámaras de seguridad.
El municipio busca mantener la plaza como un área familiar, reforzando la vigilancia y el monitoreo con cámaras de seguridad. MARTÍN ROJAS

Como parte de la estrategia, se contempla la instalación de cinco nuevas casetas de policía en puntos estratégicos. Estas unidades permitirán una presencia constante de los elementos de seguridad en las colonias con mayor crecimiento.

“Vamos a contar con nuevas casetas de policía, ya nos llegó la primera. Vamos a poner cámaras de seguridad ahí para estar vigilando y que ese tipo de personas no se queden”, detalló.

$!Además de la vigilancia, se planteó ampliar la cobertura de seguridad en colonias con crecimiento mediante nuevas casetas policiales.
Además de la vigilancia, se planteó ampliar la cobertura de seguridad en colonias con crecimiento mediante nuevas casetas policiales. MARTÍN ROJAS

El alcalde vinculó esta problemática con el constante flujo de personas que llegan a la ciudad en busca de empleo. Recordó que el municipio cuenta con albergues, aunque muchas personas optan por no utilizarlos.

“Tenemos el albergue campesino, pero no quieren pagar el albergue, que cobra 10 pesos diarios. Esa es la situación por la que se quedan en estos lugares”, explicó Gutiérrez Merino.

$!La estrategia contempla la presencia de unidades de seguridad y la instalación de casetas policiales en distintos puntos de la ciudad.
La estrategia contempla la presencia de unidades de seguridad y la instalación de casetas policiales en distintos puntos de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Por otro lado, lamentó los recientes accidentes ferroviarios que han involucrado a personas en situación de calle. Señaló que el estado inconveniente de algunos individuos ha derivado en tragedias donde pierden extremidades al intentar “torear” al tren.

“Son personas indigentes que no están bien de sus facultades. Con el nuevo tren que vamos a tener, la zona va a quedar confinada y esperemos no tener ese tipo de accidentes”, concluyó el alcalde.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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