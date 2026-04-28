Buscan frenar pernocta en plazas con mayor vigilancia en Ramos Arizpe

Tras recibir reportes de ciudadanos sobre personas sin hogar pernoctando en la recién inaugurada plaza Fidel Velázquez, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció medidas de vigilancia. El objetivo es preservar estos espacios como áreas familiares y recreativas en Ramos Arizpe. “Desde hoy vamos a poner vigilancia. Esto es un área pública, pero no es un hotel ni es para que se queden ahí; vamos a poner una unidad”, sentenció el munícipe ramosarizpense.

Como parte de la estrategia, se contempla la instalación de cinco nuevas casetas de policía en puntos estratégicos. Estas unidades permitirán una presencia constante de los elementos de seguridad en las colonias con mayor crecimiento. “Vamos a contar con nuevas casetas de policía, ya nos llegó la primera. Vamos a poner cámaras de seguridad ahí para estar vigilando y que ese tipo de personas no se queden”, detalló.

El alcalde vinculó esta problemática con el constante flujo de personas que llegan a la ciudad en busca de empleo. Recordó que el municipio cuenta con albergues, aunque muchas personas optan por no utilizarlos. “Tenemos el albergue campesino, pero no quieren pagar el albergue, que cobra 10 pesos diarios. Esa es la situación por la que se quedan en estos lugares”, explicó Gutiérrez Merino.

Por otro lado, lamentó los recientes accidentes ferroviarios que han involucrado a personas en situación de calle. Señaló que el estado inconveniente de algunos individuos ha derivado en tragedias donde pierden extremidades al intentar “torear” al tren. “Son personas indigentes que no están bien de sus facultades. Con el nuevo tren que vamos a tener, la zona va a quedar confinada y esperemos no tener ese tipo de accidentes”, concluyó el alcalde.

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