Buscan pena máxima por caso de León ‘N’ por presunta crueldad; colectivos coahuilenses señalan avance en justicia animal

Así lo señaló Claudia Leza, representante de la asociación Amor por los Animales, quien calificó la detención del imputado como un avance en la procuración de justicia en materia de protección animal en Coahuila . Consideró que el caso podría sentar un precedente en la aplicación de la legislación vigente.

Colectivos defensores de los animales buscarán que se apliquen agravantes en el proceso penal contra León “N”, identificado públicamente como el presunto “Mata Perros”, con el objetivo de que, en caso de acreditarse su responsabilidad, la sanción no se limite a la pena mínima prevista por la ley.

”Vamos a luchar para que se metan los agravantes, porque son muchísimos en este caso y no solamente alcance la pena mínima”, declaró.

La activista reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado y la coordinación con autoridades de Jalisco para concretar la captura del imputado. También destacó la participación de organizaciones y ciudadanos que, dijo, impulsaron las denuncias y exigieron el avance de la investigación.

De acuerdo con Leza, las organizaciones animalistas solicitarán al Ministerio Público que considere las agravantes previstas en la ley, al tratarse de un caso que, afirmó, involucra a varias víctimas. Añadió que buscarán asistir a las audiencias para dar seguimiento al proceso judicial.

La representante de Amor por los Animales recordó que el artículo 261 del Código Penal de Coahuila contempla penas de dos a seis años de prisión por delitos de violencia y crueldad contra los seres sintientes. No obstante, señaló que la sanción podría incrementarse si la autoridad judicial determina la existencia de circunstancias agravantes.

Asimismo, consideró que la violencia ejercida contra los animales debe analizarse con seriedad y planteó que el comportamiento del imputado debería ser evaluado mediante estudios especializados, al estimar que este tipo de conductas puede representar un riesgo para la sociedad.

Finalmente, destacó que en los últimos años se han judicializado más de 24 casos de maltrato animal en Coahuila. Aseguró que la mayoría ha concluido con sentencia y sostuvo que ello refleja un avance en la atención de este tipo de delitos.