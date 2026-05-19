Buscarán Ramos Arizpe y Saltillo blindaje vial intermunicipal

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, adelantó que buscará sostener una reunión formal con el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, para impulsar una agenda conjunta enfocada en la movilidad y la seguridad vial en las zonas de conexión entre ambos municipios. Durante un recorrido en la colonia Urbivilla, el edil señaló que el objetivo es fortalecer la coordinación entre corporaciones y mantener comunicación permanente para atender el flujo vehicular en los sectores con mayor saturación.

“Estoy convencido que trabajaremos muy coordinados mi amigo el alcalde de Saltillo y un servidor en este tema, ya que Javier tiene una visión muy importante de los temas intermunicipales que tenemos en común”, expresó Gutiérrez Merino. Indicó que en la mesa de trabajo se revisarán áreas de oportunidad relacionadas con seguridad vial, ordenamiento del tránsito y capacidad de respuesta ante incidentes registrados en las vialidades compartidas de la Región Sureste. El alcalde explicó que la cercanía geográfica entre Saltillo y Ramos Arizpe, además del tránsito diario de trabajadores, estudiantes y automovilistas, hace necesario establecer mecanismos conjuntos de atención y prevención.

Añadió que el intercambio de información y la colaboración permanente entre las corporaciones policiacas forman parte de la estrategia planteada entre ambos municipios. Finalmente, reiteró la disposición de su administración para mantener este diálogo de manera continua y fortalecer la coordinación regional en temas que impactan directamente en la movilidad cotidiana de la ciudadanía.

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