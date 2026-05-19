Arde automóvil en plena circulación en Parras; ocupantes logran escapar
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Elementos de Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el incendio alcanzara vehículos estacionados o inmuebles ubicados cerca del lugar
Dos hombres vivieron momentos de gran tensión mientras transitaban por el cruce de las calles Falcón y Dos de Abril, ya que, de manera repentina, comenzaron a salir llamas del interior y la cabina del vehículo en el que se desplazaban, en Parras.
Afortunadamente, ambos reaccionaron a tiempo y lograron salir del automóvil antes de que el fuego se extendiera, evitando cualquier lesión. De inmediato solicitaron apoyo al sistema de emergencias.
Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Policía Municipal y la Policía Estatal. Cuando las autoridades llegaron, las llamas ya habían consumido gran parte de la unidad, por lo que los rescatistas trabajaron para extinguir el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos o construcciones cercanas.
No se reportaron personas lesionadas. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. De manera preliminar, todo indica que pudo tratarse de una falla eléctrica en el automóvil.