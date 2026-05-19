Arde automóvil en plena circulación en Parras; ocupantes logran escapar

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Coahuila
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    Arde automóvil en plena circulación en Parras; ocupantes logran escapar
    Elementos de la Policía Municipal y Estatal resguardaron el área mientras los rescatistas realizaban las maniobras necesarias para extinguir por completo el siniestro. PEDRO PESINA

Elementos de Bomberos trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el incendio alcanzara vehículos estacionados o inmuebles ubicados cerca del lugar

Dos hombres vivieron momentos de gran tensión mientras transitaban por el cruce de las calles Falcón y Dos de Abril, ya que, de manera repentina, comenzaron a salir llamas del interior y la cabina del vehículo en el que se desplazaban, en Parras.

Afortunadamente, ambos reaccionaron a tiempo y lograron salir del automóvil antes de que el fuego se extendiera, evitando cualquier lesión. De inmediato solicitaron apoyo al sistema de emergencias.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/robo-de-celular-desata-fuerte-movilizacion-policial-en-parras-JM20798607

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, así como personal de la Policía Municipal y la Policía Estatal. Cuando las autoridades llegaron, las llamas ya habían consumido gran parte de la unidad, por lo que los rescatistas trabajaron para extinguir el fuego y evitar que se propagara a otros vehículos o construcciones cercanas.

No se reportaron personas lesionadas. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. De manera preliminar, todo indica que pudo tratarse de una falla eléctrica en el automóvil.

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