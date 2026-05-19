Arde automóvil en plena circulación en Parras; ocupantes logran escapar

Dos hombres vivieron momentos de gran tensión mientras transitaban por el cruce de las calles Falcón y Dos de Abril, ya que, de manera repentina, comenzaron a salir llamas del interior y la cabina del vehículo en el que se desplazaban, en Parras.

Afortunadamente, ambos reaccionaron a tiempo y lograron salir del automóvil antes de que el fuego se extendiera, evitando cualquier lesión. De inmediato solicitaron apoyo al sistema de emergencias.