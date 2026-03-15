Cabalgata reúne a familias en festejo por el 133 aniversario de Frontera, Coahuila

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    Cabalgata reúne a familias en festejo por el 133 aniversario de Frontera, Coahuila
    La alcaldesa reconoció la participación de cabalgantes y ciudadanos que formaron parte de la celebración. CORTESÍA

Cientos de cabalgantes participaron en el recorrido por las calles de la ciudad

FRONTERA, COAH.- Con la participación de cientos de cabalgantes y familias, el municipio de Frontera celebró su 133 aniversario con la cabalgata 2026, evento que recorrió diversas calles de la ciudad como parte de los festejos conmemorativos.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que estas celebraciones representan una oportunidad para reconocer el crecimiento que ha tenido el municipio y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía.

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“Con gran orgullo recorrimos las calles de Frontera con la cabalgata 2026, celebrando el 133 aniversario de nuestro municipio, acompañados por cientos de cabalgantes y familias que se sumaron a esta fiesta llena de música, convivencia y orgullo por nuestras raíces”, expresó.

Durante el evento también estuvo presente Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal de Mejora Coahuila, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y transmitió un mensaje de felicitación para las y los habitantes del municipio.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó las actividades conmemorativas.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó las actividades conmemorativas. CORTESÍA

La edil también agradeció el respaldo del Festival Vaquero Coahuila, que formó parte de las actividades con la realización de un rodeo, así como la presencia de alcaldes y autoridades de municipios vecinos de la región Centro del estado.

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Pérez Cantú reconoció además la participación de los cabalgantes y ciudadanos que se sumaron a los festejos, los cuales se desarrollaron en un ambiente de convivencia familiar y celebración de las tradiciones locales.

“¡Así celebramos a Frontera, con unidad, tradición y mucho orgullo!”, concluyó la alcaldesa.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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