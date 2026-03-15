Cabalgata reúne a familias en festejo por el 133 aniversario de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.- Con la participación de cientos de cabalgantes y familias, el municipio de Frontera celebró su 133 aniversario con la cabalgata 2026, evento que recorrió diversas calles de la ciudad como parte de los festejos conmemorativos.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que estas celebraciones representan una oportunidad para reconocer el crecimiento que ha tenido el municipio y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía.

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“Con gran orgullo recorrimos las calles de Frontera con la cabalgata 2026, celebrando el 133 aniversario de nuestro municipio, acompañados por cientos de cabalgantes y familias que se sumaron a esta fiesta llena de música, convivencia y orgullo por nuestras raíces”, expresó.

Durante el evento también estuvo presente Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal de Mejora Coahuila, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y transmitió un mensaje de felicitación para las y los habitantes del municipio.