Cabalgata reúne a familias en festejo por el 133 aniversario de Frontera, Coahuila
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Cientos de cabalgantes participaron en el recorrido por las calles de la ciudad
FRONTERA, COAH.- Con la participación de cientos de cabalgantes y familias, el municipio de Frontera celebró su 133 aniversario con la cabalgata 2026, evento que recorrió diversas calles de la ciudad como parte de los festejos conmemorativos.
La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú destacó que estas celebraciones representan una oportunidad para reconocer el crecimiento que ha tenido el municipio y fortalecer la convivencia entre la ciudadanía.
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“Con gran orgullo recorrimos las calles de Frontera con la cabalgata 2026, celebrando el 133 aniversario de nuestro municipio, acompañados por cientos de cabalgantes y familias que se sumaron a esta fiesta llena de música, convivencia y orgullo por nuestras raíces”, expresó.
Durante el evento también estuvo presente Gabriel Elizondo Pérez, coordinador estatal de Mejora Coahuila, quien acudió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y transmitió un mensaje de felicitación para las y los habitantes del municipio.
La edil también agradeció el respaldo del Festival Vaquero Coahuila, que formó parte de las actividades con la realización de un rodeo, así como la presencia de alcaldes y autoridades de municipios vecinos de la región Centro del estado.
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Pérez Cantú reconoció además la participación de los cabalgantes y ciudadanos que se sumaron a los festejos, los cuales se desarrollaron en un ambiente de convivencia familiar y celebración de las tradiciones locales.
“¡Así celebramos a Frontera, con unidad, tradición y mucho orgullo!”, concluyó la alcaldesa.