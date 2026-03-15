IMSS incorpora nuevos médicos; Saltillo y Torreón son las ciudades de Coahuila con mayor asignación

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    IMSS incorpora nuevos médicos; Saltillo y Torreón son las ciudades de Coahuila con mayor asignación
    En Monclova, 34 médicos especialistas reforzarán la atención en la Clínica 7 del IMSS y en Unidades de Medicina Familiar para ampliar la cobertura médica en la región Centro. IMSS
Elena Vega
por Elena Vega

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El IMSS incorporará 420 nuevos médicos especialistas en Coahuila tras el proceso nacional de reclutamiento 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fortalecerá sus servicios médicos en Coahuila con la incorporación de 420 nuevos médicos especialistas, resultado del proceso nacional de reclutamiento realizado durante marzo en la Ciudad de México. De este total, Saltillo y Torreón concentrarán el mayor número de profesionales, mientras que en la región Centro se destinarán 34 especialistas para Monclova y sus unidades médicas.

Los nuevos médicos que llegarán a Monclova serán asignados principalmente a la Clínica 7 del IMSS y a diversas Unidades de Medicina Familiar, lo que permitirá ampliar la cobertura en consultas especializadas y reducir los tiempos de atención para los derechohabientes.

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Entre las especialidades que se integrarán al sistema hospitalario del IMSS en Coahuila destacan cardiología, endocrinología, gastroenterología, geriatría, ginecología, pediatría, neurología, nefrología, oftalmología, reumatología, traumatología, urgencias y urología, entre otras áreas consideradas prioritarias para fortalecer la atención médica especializada.

La llegada de estos profesionales permitirá ampliar la cobertura en consultas y procedimientos especializados, además de mejorar los tiempos de atención en distintas unidades médicas del estado.

Distribución de especialistas en Coahuila

La asignación de los 420 especialistas se distribuirá en diferentes regiones del estado:

Saltillo: 149 médicos

Torreón: 134 médicos

Ciudad Acuña: 43 médicos

Monclova: 34 médicos

Sabinas: 31 médicos

Piedras Negras: 26 médicos

Parras de la Fuente: 3 médicos

Con estas cifras, Saltillo y Torreón concentrarán más de la mitad de los especialistas reclutados, debido a la alta demanda de servicios médicos en ambas regiones.

Autoridades del instituto destacaron que con este proceso de contratación Coahuila se ubica entre las cinco entidades del país con mayor número de especialistas reclutados durante la jornada nacional, lo que permitirá fortalecer la atención médica para miles de derechohabientes.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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