En 2025, más de 54 mil niños en edad preescolar no asistieron a clases en Coahuila

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    En 2025, más de 54 mil niños en edad preescolar no asistieron a clases en Coahuila
    La cobertura de educación preescolar en Coahuila cayó a 66.9 por ciento en el ciclo 2024-2025, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación estatal. ARCHIVI
Katya González
por Katya González

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La cobertura cayó a 66.9 por ciento en el ciclo 2024-2025, la disminución más marcada de los últimos tres años

En el ciclo escolar 2024-2025, un total de 54 mil 818 niños en edad de preescolar no acudieron a clases en Coahuila, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación estatal.

La población total en ese rango fue de 165 mil 608 menores, de los cuales 110 mil 790 estuvieron inscritos, lo que representa una cobertura de 66.9 por ciento. Se trata de la reducción más amplia registrada en los últimos tres ciclos escolares.

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Entre 2022 y 2025, la cobertura en preescolar disminuyó 6.9 puntos porcentuales. En el ciclo 2023-2024, el porcentaje fue de 73.2 por ciento, con 121 mil 680 alumnos inscritos de una población total de 166 mil 174 niños. Un año antes, en el ciclo 2022-2023, la cobertura alcanzó 73.8 por ciento, con 123 mil 549 estudiantes de un total de 167 mil 426 menores en edad de cursar este nivel.

La tendencia refleja una baja sostenida en la matrícula respecto a la población objetivo, pese a que el número total de niñas y niños en edad preescolar se ha mantenido relativamente estable.

De cara al ciclo escolar 2026-2027, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, informó que se espera la incorporación de 25 mil nuevos alumnos preinscritos en este nivel educativo. El proceso de preinscripciones concluyó el pasado 6 de febrero.

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Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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