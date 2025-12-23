Caen otros tres ‘halcones’ en los límites de Coahuila con Nuevo León

Coahuila
/ 23 diciembre 2025
    Caen otros tres ‘halcones’ en los límites de Coahuila con Nuevo León
    Tres personas fueron aseguradas en el municipio de Hidalgo como parte de los operativos de seguridad. FOTO: ARCHIVO

Los detenidos fueron puestos ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación legal en las próximas horas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las acciones de vigilancia y prevención se extendieron hasta los límites entre Coahuila y Nuevo León, específicamente a la altura del municipio de Hidalgo, donde se logró el aseguramiento de tres personas más, presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

Los detenidos fueron identificados como Sergio “N”, Ana Itzel “N” y Arturo “N”. De acuerdo con información oficial, al momento de su captura se les localizaron diversas dosis de droga, además de que fueron arrestados por el delito de violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados donde más se encareció la canasta alimentaria en 2025

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las tres personas ya se encuentran a disposición de la autoridad competente, por lo que en las próximas horas se determinará su situación legal conforme avancen las diligencias ministeriales.

El funcionario agregó que no se descarta que los detenidos formen parte del mismo grupo delincuencial que, meses atrás, disparó contra policías estatales y elementos de la Guardia Nacional en esta zona del estado, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Finalmente, Rodríguez Ríos señaló que, conforme se integren nuevos elementos a la carpeta de investigación, los imputados podrían enfrentar cargos adicionales, en el marco de los esfuerzos para desarticular células delictivas que operan en la región.

Temas


Detenciones

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp
La muerte de Elisa Loyo continúa sin resolución, su madre insiste en que se trató de un feminicidio y confía en que el nuevo gobierno federal retome el caso.

Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco vialidades pavimentadas en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp
El tradicional buzón de Santa Claus en Saltillo supera ya las expectativas de años anteriores, al concentrar cientos de cartas enviadas por niñas y niños que mantienen viva la ilusión navideña.

Buzón de Santa Claus en Correos de Saltillo recibe cientos de cartas
Representación artística del exoplaneta PSR J2322-2650b. Las fuerzas gravitacionales del púlsar mucho más pesado que orbita están empujando al mundo con masa de Júpiter a esta extraña forma de limón.

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos
true

El cambio de paradigma en favor de Trump ha muerto