Caen otros tres ‘halcones’ en los límites de Coahuila con Nuevo León

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Las acciones de vigilancia y prevención se extendieron hasta los límites entre Coahuila y Nuevo León, específicamente a la altura del municipio de Hidalgo, donde se logró el aseguramiento de tres personas más, presuntamente vinculadas a actividades delictivas.

Los detenidos fueron identificados como Sergio “N”, Ana Itzel “N” y Arturo “N”. De acuerdo con información oficial, al momento de su captura se les localizaron diversas dosis de droga, además de que fueron arrestados por el delito de violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, entre los estados donde más se encareció la canasta alimentaria en 2025

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que las tres personas ya se encuentran a disposición de la autoridad competente, por lo que en las próximas horas se determinará su situación legal conforme avancen las diligencias ministeriales.

El funcionario agregó que no se descarta que los detenidos formen parte del mismo grupo delincuencial que, meses atrás, disparó contra policías estatales y elementos de la Guardia Nacional en esta zona del estado, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Finalmente, Rodríguez Ríos señaló que, conforme se integren nuevos elementos a la carpeta de investigación, los imputados podrían enfrentar cargos adicionales, en el marco de los esfuerzos para desarticular células delictivas que operan en la región.