Coahuila, entre los estados donde más se encareció la canasta alimentaria en 2025

Coahuila registró uno de los mayores incrementos en el costo de la canasta alimentaria durante el último mes del año, al ubicarse en el segundo lugar a nivel nacional, solo por debajo de Tabasco, informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

De acuerdo con el reporte, el precio de la canasta alimentaria alcanzó los 2 mil 020.47 pesos, lo que representó un aumento de 16.05 pesos en comparación con noviembre. Este encarecimiento se explica principalmente por el alza en productos de consumo básico.

Entre los artículos que más subieron de precio en el último mes destacan el jitomate, con un incremento de 7.56%, al pasar de 26.00 a 27.97 pesos por kilo; el chile jalapeño, con 6.27%, de 36.71 a 39.01 pesos; los chiles en escabeche, con 6.44%; el tomate verde, con 5.06%, y el frijol, que aumentó 4.24%, de 40.50 a 42.22 pesos.

En el análisis por entidad federativa, Tabasco encabezó la lista con el mayor aumento mensual, de 5.88%, seguido de Coahuila, con 5.79%; Puebla, con 4.50%; Campeche, con 4.30%, y Chihuahua, con 4.24%. Este comportamiento anticipa que en estos estados la cena de Navidad será más costosa para las familias.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC, señaló que el cierre del año se da en un contexto complejo tanto para los hogares como para el pequeño comercio. “Llegamos al cierre de este año con un balance de difíciles pruebas superadas por las familias mexicanas y por el pequeño comercio también”, expresó.

Indicó que las festividades decembrinas, tradicionalmente asociadas con convivencia y consumo, no han estado exentas de los efectos de la persistente inflación y del encarecimiento de los alimentos básicos, factores que presionan el gasto familiar y reducen el margen de maniobra económica.

A lo largo del año, agregó, los pequeños comerciantes han enfrentado múltiples obstáculos, entre ellos sequías prolongadas, lluvias intensas e inundaciones en distintas regiones del país, situaciones que afectaron las cadenas de abasto, elevaron los costos logísticos y provocaron mermas en productos agroalimentarios.

A estos factores se suman los efectos acumulados de la inflación, que continúan impactando el poder adquisitivo de los consumidores y los márgenes de operación de tienditas, mercados y negocios de barrio, un escenario que mantiene la presión sobre los precios y el consumo en el cierre del año.