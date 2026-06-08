Califica Gobernador de Coahuila jornada electoral como pacífica y convoca a la unidad

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, calificó como pacífica y ordenada la jornada electoral celebrada ayer domingo en el estado. El mandatario destacó la alta participación ciudadana y el triunfo contundente de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en los 16 distritos locales. “Tuvimos un proceso electoral donde hubo paz, tranquilidad, donde en prácticamente todas las casillas del estado todo fluyó correctamente”, afirmó el mandatario estatal. Agregó que los incidentes menores reportados se atendieron de inmediato, garantizando la seguridad de los ciudadanos y visitantes.

Jiménez Salinas resaltó que la participación en esta elección intermedia alcanzó el 51%, superando el promedio histórico de procesos similares, que rondaba el 43%. Esta respuesta en las urnas se tradujo en una captación global cercana al millón de sufragios en toda la entidad. De acuerdo con las cifras presentadas por el gobernador, los candidatos del PRI y la UDC sumaron aproximadamente 700 mil votos, representando el 58% de la votación total. El segundo lugar obtuvo 330 mil sufragios, equivalente al 27% de la participación electoral.

“En esta campaña ganaron la unidad, el trabajo, los resultados y los buenos gobiernos emanados del PRI y de la UDC”, expresó Jiménez Salinas. Señaló también que la mayoría de los coahuilenses eligieron mantener la calidad de vida y la tranquilidad. El jefe del Ejecutivo estatal manifestó recibir este resultado como un respaldo directo a la gestión que encabeza desde hace tres años. “Yo quiero también hacer un agradecimiento a nuestra gente, porque también siento esta elección como un refrendo a nuestro gobierno”, apuntó. Finalmente, el gobernador convocó a todos los partidos políticos a dejar atrás la contienda electoral y cerrar filas por el bienestar del estado. “Aquí en Coahuila no vamos ni pa’ la izquierda ni para la derecha; aquí vamos todos para adelante, a pasos de gigante”, concluyó.

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