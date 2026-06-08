Elecciones en Coahuila: Arrasa PRI-UDC y logra ‘carro completo’ en Congreso local

En medio de una participación histórica para una elección intermedia, el PRI confirmó que la entidad continúa siendo uno de sus principales bastiones al obtener el carro completo en las diputaciones de mayoría relativa que integrarán la LXIV Legislatura del Congreso del Estado. Al cierre del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el partido tricolor aventajó a las otras siete opciones políticas que aparecieron en las boletas y se perfiló como ganador en los 16 distritos electorales locales mediante el voto emitido este 7 de junio.

Esta sería la tercera ocasión consecutiva en que el PRI, en alianza con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), obtiene las 16 curules de mayoría relativa. En 2020 alcanzó el 49.3 por ciento de la votación total y en 2023 obtuvo el 43.3 por ciento de las preferencias electorales. De acuerdo con el PREP, tras contabilizar el 100 por ciento de las 4 mil 319 actas previstas, los candidatos de la coalición “Alianza Ciudadana por la Seguridad” resultaron ganadores en los 16 distritos. En el Distrito 1, con cabecera en Acuña, Francisco Javier Navarro obtuvo el 66.02 por ciento de los votos; en el Distrito 2, de Piedras Negras, Guillermo Ruiz Guerra alcanzó el 53.5 por ciento; y en el Distrito 3, con sede en Sabinas, Claudia María Garza obtuvo el 48.8 por ciento.

En el Distrito 4, con cabecera en San Pedro, Cristina Amezcua González logró el 48.1 por ciento de la votación. En los distritos 5 y 6, correspondientes a Monclova y Frontera, los triunfos fueron para Esra Cavazos, con el 49.5 por ciento, y Héctor Miguel García “Gachupín”, con el 47.8 por ciento. En el Distrito 7, con cabecera en Matamoros, Sol María Luna ganó con el 55.6 por ciento de los votos. En los distritos 8, 9, 10 y 11, todos con sede en Torreón, los triunfos fueron para Ximena Villarreal (61.5 por ciento), Verónica Martínez (62.8 por ciento), Felipe González (60.6 por ciento) y Héctor Hugo Dávila (60.8 por ciento), respectivamente.

En el Distrito 12, con sede en Ramos Arizpe, José María Morales obtuvo el triunfo con el 57.1 por ciento de la votación. En los distritos 13, 14, 15 y 16, los ganadores fueron Luz Elena Morales (55 por ciento), Marimar Arroyo (54.2 por ciento), Eduardo Medrano (51 por ciento) y Álvaro Moreira (49.1 por ciento). Por su parte, la coalición Morena-PT, denominada “Sigamos Haciendo Historia en Coahuila”, se consolidó como la segunda fuerza electoral en la entidad.

En el Distrito 1, la candidata Delia Amalia González obtuvo el 13.7 por ciento de la votación; en el Distrito 2, Mayra Ruby Rangel alcanzó el 28 por ciento; en el Distrito 3, la coalición obtuvo el 28.2 por ciento; y en el Distrito 4, encabezado por Delia Aurora Hernández, registró el 32.2 por ciento. En el Distrito 5, Alfonso Almeraz consiguió el 26.6 por ciento de las preferencias; en el Distrito 6, Antonio Flores alcanzó el 38.7 por ciento; y en el Distrito 7, Mónica Darinka Guerra obtuvo el 27.4 por ciento.

En los distritos 8, 9, 10 y 11, Lucía Inés Zorrilla, Antonio Attolini, Rocío de Aguinaga y Fernando Hernández obtuvieron el 18.04, 22, 24.2 y 21.5 por ciento de la votación, respectivamente. En el Distrito 12, Esthela Flores registró el 21.2 por ciento de las preferencias. En los distritos 13, 14, 15 y 16, Josefina Flores, Eduardo Hernández, Alberto Hurtado y Alejandra Salazar alcanzaron el 26.8, 24.2, 29.1 y 33.1 por ciento de la votación, respectivamente.

🔎La Misión Nacional de Observación Electoral Coahuila 2026 visitó diferentes casillas este #7deJunio, para observar, vigilar y dar fe de la Jornada Electoral en la que se renovará el Congreso del Estado. 🗳 pic.twitter.com/ckGlnTenOo — Instituto Electoral de Coahuila (@IEC_Coahuila) June 8, 2026

El PREP también reveló que a las más de 4 mil 275 casillas instaladas acudió el 50 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal estatal, integrada por 2 millones 457 mil ciudadanos mayores de edad. La participación, equivalente a un millón 219 mil 449 votantes, se convirtió en un hecho histórico para una elección de esta naturaleza, al superar ampliamente el 39 por ciento registrado en los comicios legislativos de 2020, celebrados en medio de la pandemia de COVID-19.

Aunque las autoridades electorales insistieron en que la jornada transcurrió en paz, en los comités distritales y ante los consejos del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se denunciaron supuestas irregularidades, entre ellas presunta compra de votos, acarreo de electores y criterios inconsistentes durante la emisión y el conteo de sufragios. El INE informó que al cierre de la jornada se registraron 124 incidencias electorales en Coahuila, de las cuales 56 estuvieron relacionadas con personas que votaron sin aparecer en la lista nominal.

Por su parte, Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, señaló que además de las impugnaciones ante las instancias electorales, se presentarán denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y se solicitarán investigaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el origen y destino de los recursos utilizados durante la contienda. Asimismo, representantes del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano ante el IEC advirtieron que estarán atentos a los cómputos distritales que iniciarán el próximo miércoles, particularmente al conteo de votos nulos. Señalaron que resultó llamativo que la elección registrara 59 mil 715 sufragios anulados, en medio de reportes sobre posibles criterios incorrectos aplicados durante los escrutinios.