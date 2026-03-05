Camerata de Coahuila no participará en el concierto ‘Yandel Sinfónico’ en Torreón por falta de recursos

Coahuila
/ 5 marzo 2026
    La ausencia de la Camerata generó reacciones entre el público, que esperaba la fusión de música urbana con la agrupación sinfónica local. SANDRA GÓMEZ

La producción del evento descartó su intervención debido a limitaciones presupuestales

TORREÓN, COAH.- La Camerata de Coahuila no participará finalmente en el concierto “Yandel Sinfónico”, espectáculo programado para el próximo 7 de marzo en el Centro de Convenciones de Torreón, debido principalmente a un tema de recursos económicos relacionados con la producción del evento.

Inicialmente se había anunciado que la agrupación lagunera acompañaría al cantante puertorriqueño Yandel durante su presentación en la región, bajo el formato sinfónico que fusiona música urbana con arreglos orquestales en vivo.

Sin embargo, la participación de la orquesta local quedó descartada, por lo que el concierto se realizará sin la intervención de la Camerata. La decisión está relacionada con la falta de recursos para cubrir los costos necesarios que implicaba la colaboración con la agrupación musical.

El espectáculo forma parte de la gira sinfónica del artista, un formato que ha sido presentado en diversas ciudades y que combina sus éxitos con arreglos interpretados por una orquesta en vivo.

A pesar de la cancelación de la participación de la Camerata, el concierto del artista urbano continúa programado para realizarse en Torreón como parte de la agenda de espectáculos del recinto, ahora acompañado por la Orquesta Sinfónica de Coahuila.

La noticia generó opiniones encontradas entre el público lagunero, ya que la participación de la Camerata de Coahuila había sido considerada uno de los elementos distintivos del evento, al unir la música sinfónica con el género urbano en un mismo escenario.

Sandra G. Gómez

