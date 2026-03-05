Justicia climática debe surgir de la sociedad civil, afirma exministro de la SCJN en Torreón

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, destacó que México atraviesa tiempos de emergencia que exigen una justicia climática activada por la firmeza de la sociedad civil.

Durante su intervención en el panel “Sentencia 543/2022. La protección y restablecimiento del acuífero de la Comarca Lagunera”, realizado en la Universidad Iberoamericana Torreón como parte del programa RioDiversa, el jurista subrayó que la protección de los recursos hídricos no es solo una responsabilidad presente, sino un deber imperativo hacia las futuras generaciones

Para González Alcántara Carrancá, la defensa constitucional del medio ambiente no nace en los muros de la Corte, sino en la voluntad de la población. El ministro en retiro fue enfático al señalar que los jueces no son los protagonistas de la historia ni de la vitalidad de la Constitución. Ese papel, enfatizó, les corresponde a los activistas, abogados y ciudadanos que forjan una “resistencia constitucional” contra el embate depredador de los recursos hídricos.

El ministro fue el ponente del amparo en revisión 543/2022, en donde dio la razón a ProDefensa del Nazas respecto a las omisiones de las autoridades para proteger el acuífero Principal de La Laguna. Sobre este tema, dijo que es el ejemplo máximo de la sinergia entre activistas, abogados y ciudadanos.