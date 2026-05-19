Campañas electorales vacían sesiones del Congreso de Coahuila

Entre los diputados con ausencias recurrentes se encuentra Antonio Flores Guerra, del Partido del Trabajo (PT), quien este martes 19 de mayo acumuló cuatro faltas consecutivas a sesiones legislativas, mientras participa en campaña como candidato por el Distrito 6, sin haber solicitado licencia para separarse del cargo.

Las últimas sesiones del Congreso de Coahuila han estado marcadas por el ausentismo de legisladores, situación que ha reducido al mínimo el quórum necesario para el desarrollo de las sesiones ordinarias, en medio del arranque de campaña rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

La sesión de este martes se llevó a cabo con únicamente 20 diputados presentes. Además de Flores Guerra, estuvieron ausentes Jorge Valdés, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como los legisladores de Morena Alberto Hurtado y Antonio Attolini. De ellos, todos excepto Valdés participan actualmente en campañas electorales.

La disminución en la asistencia comenzó a reflejarse desde el inicio formal de las campañas en mayo. Tanto en la sesión del 4 de mayo como en la del 12 de mayo únicamente se registraron 19 diputados presentes.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Beatriz Fraustro, señaló que las ausencias deberán ser revisadas conforme a las justificaciones que presenten los legisladores involucrados.

Indicó que la ley permite justificar faltas por motivos específicos, como enfermedad o causas determinadas, aunque aclaró que el Congreso deberá valorar cada caso y definir la ruta correspondiente ante el incremento de inasistencias.

Fraustro reconoció además que se ha recomendado a los diputados solicitar licencia cuando participen en actividades políticas o campañas electorales, al considerar que la principal obligación legislativa es asistir a las sesiones y cumplir con el trabajo parlamentario.

Cuestionada sobre si realizar campaña constituye una causa válida para faltar, señaló que actualmente los legisladores han presentado justificaciones, aunque será la Junta de Gobierno la encargada de revisar si estas proceden conforme a la normatividad interna del Congreso.