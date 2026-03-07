Candela inaugura la Liga Municipal de Softbol en honor al exalcalde Mauricio Tijerina
Equipos de distintos municipios participaron en el arranque del torneo, que reunió a familias y fortaleció la convivencia deportiva en la región
CANDELA, COAH.- El alcalde Fernando Juárez encabezó la ceremonia de inauguración de la Liga Municipal de Softbol de Candela, cuya temporada fue dedicada este año a Mauricio Tijerina, ex presidente municipal del lugar, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo deportivo de la comunidad.
El evento se realizó en el parque Alameda de Candela, donde se congregaron equipos provenientes de Monclova, Valladares, Candela y el ejido Huizachal, lo que generó un ambiente de entusiasmo y competencia entre jugadores y aficionados.
Durante la jornada inaugural, el espíritu deportivo se hizo presente entre los participantes, quienes se mostraron listos para disputar la temporada y ofrecer encuentros de alto nivel a la afición local.
En la ceremonia también estuvieron presentes integrantes del Cabildo, entre ellos el regidor de Deportes, Juan Rivera, así como el director de Deportes, Arturo Mata, quienes coincidieron en la importancia de continuar promoviendo actividades deportivas que fomenten la convivencia y el desarrollo de talentos en el municipio.
Como parte del acto protocolario, la familia de Mauricio Tijerina recibió un reconocimiento especial y una jersey conmemorativa, en honor a su labor en favor del deporte y su legado dentro de la comunidad candelense.
Asimismo, los honores a la bandera estuvieron a cargo de alumnos de la Escuela Primaria Jesús Carranza Garza, quienes participaron en la ceremonia cívica que marcó el inicio oficial de la temporada.
Durante su mensaje, el alcalde Fernando Juárez destacó la relevancia de impulsar el deporte como una herramienta de desarrollo social y formación de valores.
“Invertir en el deporte es invertir en el talento candelense”, expresó el edil al reconocer la trayectoria del homenajeado y su aporte al impulso de actividades deportivas en la región.
Además del ambiente deportivo, la inauguración generó un impacto positivo en la economía local. Comerciantes del municipio reportaron mayor actividad en sus ventas, debido a la presencia de familias y visitantes que acudieron al parque Alameda para disfrutar del evento y de los primeros encuentros del torneo.
Con este arranque, la Liga Municipal de Softbol de Candela promete una temporada llena de emoción y competencia para los aficionados de este deporte en la región.