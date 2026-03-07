Parras: Refuerzan estrategia de seguridad con reunión entre FGE, Sedena y autoridades municipales

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar la procuración de justicia en el municipio de Parras, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo una sesión ordinaria de seguridad, en la que se revisaron los avances de la estrategia estatal para la prevención del delito. La reunión fue encabezada por el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, quien acudió por invitación del alcalde Fernando Orozco Lara, con la finalidad de coordinar acciones que permitan mantener condiciones de paz y orden en este municipio considerado uno de los principales destinos turísticos de Coahuila. TE PUEDE INTERESAR: Conductor ignora el alto, se atraviesa y casi vuelca tras choque en Saltillo Durante el encuentro se destacó que estas mesas de trabajo forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo propósito es evaluar resultados y reforzar medidas de prevención ante posibles riesgos.

El fiscal general subrayó que la estrategia de seguridad debe mantenerse con orden, coordinación institucional y acciones operativas sustentadas en líneas de investigación, además de la ejecución de cateos estratégicos cuando las investigaciones así lo requieran. Fernández Montañez reiteró que el objetivo es actuar con firmeza ante cualquier conducta delictiva, en línea con la política de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que busca mantener cero tolerancia frente a quienes atenten contra la tranquilidad de la población. Asimismo, destacó que en un municipio con vocación turística como Parras es fundamental fortalecer las acciones preventivas para evitar incidentes que afecten la convivencia social y la imagen del destino.

Entre las recomendaciones planteadas durante la reunión se encuentra prevenir y disuadir riñas, fortalecer la proximidad social con la ciudadanía y mantener actualizados los mapeos de incidencia para identificar zonas de riesgo y actuar oportunamente. Por su parte, el alcalde Fernando Orozco Lara, quien fungió como anfitrión del encuentro, reiteró el compromiso de su administración para trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y federales en materia de seguridad. El edil aseguró que el gobierno municipal continuará impulsando acciones para preservar la paz y tranquilidad de las familias parrenses, así como de los visitantes que acuden al municipio.

Entre los compromisos asumidos por la autoridad municipal se encuentra dar continuidad a las reuniones de seguridad y reforzar los programas de proximidad con la población, a fin de mantener una comunicación directa entre autoridades y ciudadanos. En la reunión también participaron mandos del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional y el subsecretario de Operación Policial, Héctor Flores, quienes reiteraron su disposición para continuar trabajando de manera coordinada en las acciones de seguridad en la región.